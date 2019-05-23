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Çaldıkları aracı parçalayan şahıslar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 14:42 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir iş yerinden çalınan aracı İstanbul’da parçalayan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa mahallesinde meydana gelen olayda, iş yerine giren şahıs önce çekmecede bulunan aracın anahtarını ardından da lüks aracı alarak kayıplara karıştı.

Çaldıkları aracı parçalayan şahıslar yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir iş yerinden çalınan aracı İstanbul’da parçalayan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa mahallesinde meydana gelen olayda, iş yerine giren şahıs önce çekmecede bulunan aracın anahtarını ardından da lüks aracı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine çalışma başlatan emniyet güçleri, araç içerisinde bulunan Y.A. isimli şahsı yakaladı. Y.A. emniyette alınan ifadesinde aracı B.F.C. isimli şahsa verdiğini belirtti.
Bunun üzerine gözaltına alınan B.F.C. aracın İstanbul Maltepe’de bulunan bir depoda olduğunu itiraf etti. Bunun üzerine adrese giden emniyet güçleri aracı ve parçalarını çekici yardımıyla aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çaldıkları aracı parçalayan şahıslar yakalandı

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