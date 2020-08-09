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  4. Çaldıkları güvenlik kamerasına böyle yansıdılar

Çaldıkları güvenlik kamerasına böyle yansıdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 13:04 | Son Güncelleme

Konya'da 3 çocuk, iş yerinin güvenlik kamerasını sökerek, çaldı. Çocuklardan biri gözcülük yaparken, diğer 2 çocuk ise sırayla kamerayı sökmeye çalıştı. Bu anlar, çalınan kameraya anbean yansırken, çocuklardan birinin, güvenlik kamerasına bakarak konuşması dikkat çekti.

Çaldıkları güvenlik kamerasına böyle yansıdılar

Olay, 3 Ağustos günü saat 18.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinin duvarında bulunan güvenlik kamerasının yanına gelen 3 çocuk, kapıyı tekmeledikten sonra kamerayı sökmek istedi. Çocuklardan biri gözcülük yaparken, diğer 2 çocuk da sırayla kamerayı sökmeye çalıştı. Boyları kısa olduğu için uzanmakta zorluk çeken 2 çocuk, bir süre sonra kamerayı yerinden söküp, aldı. Bu anlar ise çalınan güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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Çocuklardan birinin, çalınan kameraya doğru bakarak, bir şeyler anlatması ise dikkat çekti. Çocukların, daha sonra başka iş yerine de ayaklarındaki terlikleri attıkları görüldü.

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Kaynak: DHA


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