HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çaldıran'da bir mahalle karantinaya alındı, muhtar görevden uzaklaştırıldı

Çaldıran'da bir mahalle karantinaya alındı, muhtar görevden uzaklaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 17:03 | Son Güncelleme

Van'ın Çaldıran ilçesinin Salahane Mahallesi'nde, il dışından gelen bir kişinin koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Mahalle karantinaya alınırken, muhtar ise görevlilere yardım etmemek ve görevi ihmalden açılan soruşturmayla Çaldıran Kaymakamlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Çaldıran'da bir mahalle karantinaya alındı, muhtar görevden uzaklaştırıldı

Çaldıran İlçesi'nin 316 haneli, bin 316 nüfuslu Salahane Mahallesi'ne il dışından gelen bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktı. Bunun üzerine sağlık ekipleri mahallede incelemelerini sürdürürken, mahalle İlçe Hhıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Mahalle Muhtarı Ali Rıza Yığrap ise görevlilere yardım etmemek, görevi ihmalden açılan soruşturmayla Çaldıran Kaymakamlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Van Valiliği, yaptığı yazılı açıklamayla kentteki koronavirüs durumu ile ilgili son bilgileri de paylaştı. Valilik, Başkale İlçesi Belliyurt, Ilıcak, Esenyamaç, Örmetaş mahalleleri, Gürpınar İlçesinin Günbaşı, Öveçli mahalleleri, Çaldıran ilçesi Salahane Mahallesi, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi 1,2,3,4. Sokaklar, Cevdetpaşa Mahallesi Selçuklu Sokak’ta bir apartman, Selimbey Mahallesi Üçevler Caddesi’nde bir bina, Selimbey Mahallesi Dabbağoğlu Sokak’ta karantina uygulandığını bildirdi.

Çaldıran ilçesi Zülfübulak Mahallesi’nde ise karantinanın kaldırıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada Van'da vaka sayısının 220, taburcu olan hasta sayısının 127, toplam entübe sayısının 1, vefat sayısının 6, karantina kapsamında gözlem altında tutulan kişi sayısının da 34 bin olduğunu açıkladı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü
Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle güvercinleri ezdiEminönü Meydanı'nda otomobiliyle güvercinleri ezdi
Corona virüs hakkında endişe verici gelişmeCorona virüs hakkında endişe verici gelişme
Anahtar Kelimeler:
Van Çaldıran koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Kim Jong Un tabutta! Görüntü ortaya çıktı, yer yerinden oynadı

Kim Jong Un tabutta! Görüntü ortaya çıktı, yer yerinden oynadı

'Temmuzda vaka sayısının ikili hanelere gelmesini bekliyoruz'

'Temmuzda vaka sayısının ikili hanelere gelmesini bekliyoruz'

Mahkeme Kadir Şeker ile ilgili kararını verdi

Mahkeme Kadir Şeker ile ilgili kararını verdi

Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı!

Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı!

Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili çok önemli gelişme

Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili çok önemli gelişme

Araç alım satımda yeni dönem

Araç alım satımda yeni dönem

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle güvercinleri ezdi

Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle güvercinleri ezdi

Metin Feyzioğlu'ndan Ankara Barosu’na tepki: Bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değil

Metin Feyzioğlu'ndan Ankara Barosu’na: Sorumsuzluk

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geldi mi?

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geldi mi?

Nef dijital satış ofisi “Nef Online” açıldı

Nef dijital satış ofisi “Nef Online” açıldı

Son dakika! Sızma girişimindeki 11 terörist etkisiz hale getirildi

Sızma girişimindeki 11 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.