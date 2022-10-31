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  4. Çalıların arasından bir anda çıktı! Talihsiz kadın, ayı saldırısında ağır yaralandı

Çalıların arasından bir anda çıktı! Talihsiz kadın, ayı saldırısında ağır yaralandı

31.10.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da 53 yaşındaki bir kadın, hayvanlarını otlattığı sırada ayının saldırısına uğradı. Bir süre ayıyla boğuşan talihsiz kadın, fırsatını bularak ayıdan kurtuldu. Köye dönmeyi başaran kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çalıların arasından bir anda çıktı! Talihsiz kadın, ayı saldırısında ağır yaralandı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde ayının saldırısı sonucu ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Ocakbaşı köyü merasında hayvanlarını otlatan Aysel A. (53), çalılar arasından aniden çıkan ayının saldırısına uğradı.

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YARALI HALDE KÖYE DÖNMEYİ BAŞARDI

Bir süre ayı ile boğuşan ve ağır yaralanan Aysel A, fırsatını bularak ayıdan kurtuldu. Yaralı halde köyüne dönmeyi başaran Aysel A'yı gören yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alınan Aysel A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (AA)

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Erzincan ayı

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