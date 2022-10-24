Çalışma masanızı videodaki gibi düzenli ve havalı hâle getirmenizi sağlayacak ürünler

Modern ve işlevsel pek çok ürün ile çalışma alanlarınızı daha eğlenceli hâle getirebilirsiniz. Sadece amacına hizmet eden ve görsellik sunmayan sıradan ürünler yerine şık ve kullanışlı seçenekler ile motivasyonunuza katkı sağlayabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken doğru ürünleri seçmek! Gelin, çalışma ortamınızın havasını değiştirecek birbirinden güzel ve kullanışlı ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Çalışma alanında farklılık arayanlara: Trust Monta Monitör Standı

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Çalışma masanıza monitör yükseltici koyarak hem yerden tasarruf edebilir hem monitör ekranını daha rahat görebilirsiniz. Trust Monta Monitör Standı, şeffaf tasarımı ile size minimalist bir çalışma alanı sunar. Aynı zamanda masanıza daha şık bir görünüm kazandırır. Masanızda yerden tasarruf etmek istiyorsanız standın altındaki boşluğu da değerlendirebilirsiniz.

2. Tabletinizi koruma altına alın: Fibaks Apple Ipad Air 4 Air 5 Kılıf

Tabletinizin çizilmesini ve kırılmasını önlemek için tedbir almak istiyorsanız tablet kılıfı kullanmanızda fayda var. Geometrik tasarımı ile beğeni kazanan ibaks Apple Ipad Air 4 Air 5 Kılıf, stant olarak da kullanılabilmesiyle işlevsellik sunuyor. Ürünün maviden kırmızıya, siyahtan laciverte yedi farklı alternatifi bulunuyor. Kalem koyma bölmesi olduğunu da es geçmeyelim!

3. Masanızdaki dijital ekranlara hâkim olun: Dempower Telefon ve Tablet Tutacağı

Yüksekliğini ve açısını ayarlayabileceğiniz Dempower Telefon ve Tablet Tutacağı, çalışma alanınızdaki en önemli yardımcılarınızdan biri olabilir. Her boyuttaki telefon ve tablet ile uyumlu olan ürün son derece kullanışlı. Tutacak sayesinde çalışırken tablet ve telefonunuzun ekranı göz hizanızda olur. Böylece önemli aramaları ve bildirimleri kaçırmazsınız. Ürünü ihtiyaç duyduğunuzda çantanızda rahatça taşıyabilirsiniz.

4. Modern ve şık tasarım: Gplus W561 Dijital Led Termometreli Aynalı ve Alarmlı Masa Saati

Şık görüntüsüyle çalışma alanlarınızın en özel parçası olabilecek Gplus W561 Dijital Led Termometreli Aynalı ve Alarmlı Masa Saati, fonksiyonel özellikleri ile gönülleri fethediyor. Her ortama uyum sağlayabilen modern tasarımlı masa saati, ortamın sıcaklığını da ölçüyor. Ayrıca LED'li tasarımı sayesinde gece lambası görevini de üstleniyor. Ürünün kurulumunun çok kolay olduğunu da es geçmeyelim!

5. Plansız yaşayamayanlara: Fabooks Geometrik Üçlü Bloknot Seti To-Do Market List & Notes

Çalışma masalarının vazgeçilmezlerinden biri olan bloknotlar, artık her tarza ve zevke hitap ediyor. Planlı yaşamayı sevenlere hitap eden Fabooks Geometrik Üçlü Bloknot Seti To-Do Market List & Notes ile işlerinizi planlı bir şekilde halledebilirsiniz. Üç çeşit bloknot içeren set sayesinde not alabilir, yapılacak ve alışveriş listeleri hazırlayabilirsiniz. Şık görünümüne bayılacağınız bloknotlara masanızda yer vermeye hazır mısınız?

6. Klavyeniz ile stilinizi yansıtın: Solidee Kullanıcı Tanımlı Oyun Tuş Kapağı

Tasarım harikası tuş kapakları ile klavyenize yeni bir görünüm kazandırabilirsiniz. 61 parçadan oluşan Solidee Kullanıcı Tanımlı Oyun Tuş Kapağı ile çalışma alanınızda da tarzınızı yansıtabilirsiniz. Yaprak, saksı ve çiçek gibi eğlenceli seçenekleri içeren ürün; tuş kapaklarının altında “+” ifadesi olan anahtarlara uyum sağlar. Kapakların desenlerinin solmayacağını da belirtelim!

7. Masanız derli toplu görünsün: Vlando Çekmeceli Deri Çalışma Masası Düzenleyici

Ofisinize ya da evdeki çalışma masanıza ayrı bir hava katacak Vlando Çekmeceli Deri Çalışma Masası Düzenleyici ile tanışmaya hazır mısınız? Ürün, su geçirmeyen dış yüzeyi ve çizilmelere karşı dirençli mikrofiber iç dokusuyla oldukça dayanıklı. Ayrı bölmeleri ile tablet, telefon, kalem ve not kâğıdı gibi çeşitli ofis malzemeleri bir arada tutar. Böylece masanızı düzenli göstermeye yardımcı olur.

8. Modern ve kullanışlı: Active Team Jel Şeffaf Kaydırmaz Mouse Pad

Çalışma masalarına yeni nesil mousepadler ile modern bir görünüm kazandırmanız mümkün! Siz de masanızda yenilik yapmak isterseniz Active Team Jel Şeffaf, Kaydırmaz Mouse Pad ile tanışmanızı öneririz. Çalışırken ya da oyun oynarken yüksek verim alabilmeniz için özel olarak tasarlanan jel mousepad, estetik görünümüyle masanıza şıklık kazandırır. Ayrıca ürünün pürüzsüz yüzeyi, yazı altlığı olarak kullanılabilmesine de olanak sağlar.

9. Önemli notlarınızı kaybetmeyin: Nostra Regalo İkili Not ve Fotoğraf Tutucu

İster kendinize alabileceğiniz ister sevdiklerinize hediye olarak sunabileceğiniz el yapımı Nostra Regalo İkili Not ve Fotoğraf Tutucu'yu çok seveceksiniz. Özel notluk sayesinde önemli notlarınızı göz önünde tutabilir ya da sevdiklerinizin fotoğraflarını masanızda bulundurabilirsiniz. Notlukların şık tasarımı ile havalı bir çalışma alanına sahip olabilirsiniz.

10. Yeni bir nefes: Luxspire Sukulent Saksıları Altılı Set

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Ofisinizde ya da evdeki çalışma masanıza yeni bir soluk kazandıracak minyatür bitkiler için Luxspire Sukulent Saksıları Altılı Set’i tercih edebilirsiniz. Modern çizgileriyle benzersiz görünen altılı saksı ile ortamınıza renk katabilirsiniz. İster gerçek ister yapay çiçekler ile dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Saksıların bambu altlıkları ile dekorasyonunuza doğal bir görünüm kazandırabilirsiniz.