Çalışmak için geldiği inşaatta düşerek hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Van nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki Oktay Karadağ, inşaat iskelesinde dengesini kaybederek 5. kattan zemine düşerek yaşamını yitirdi.

İFTARA YETİŞMEK İÇİN

Çalışmak için 2 ay önce Van’dan Yalova’ya gelen 22 yaşındaki Karadağ, dış cephe montalama işine başladı, daha ilk işinde çalışırken iftar saatine yetişmek için malzemeleri yanına çıkardığı anda dengesini kaybederek 5. kattaki inşaat iskelesinden aşağıya düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Karadağ, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş çaplı tahkikat başlattı. (İHA)

