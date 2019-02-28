"Çalışmalarımızı son derece yapıcı bir dil ve üslupla sürdürüyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Çalışmalarımızı hiç kimseyi ötekileştirmeden, şeytanlaştırmadan, ne Türkiye'yi ne Isparta'yı kutuplaştırmanın kimseye bir faydası olmadığını bilerek, son derece yapıcı bir dil ve üslupla sürdürüyoruz." dedi.

Özel, Isparta'da partisinin merkez ilçe başkanlığının açılışı sonrası düzenlediği basın toplantısında, Isparta'daki ittifakı hem CHP'lilerin hem de İYİ Parti'lilerin tamamen benimsediğini söyledi.

Isparta'da İYİ Parti'nin adayını desteklediklerini ifade eden Özel, seçimlerde İYİ Parti logosunun altı ok hükmünde olduğunu bildirdi.

Umut dili kullandıklarını aktaran Özel, karşılarındakilerin ve umudu tükenmiş olanların ise korku diline salındıklarını savundu.

"Çalışmalarımızı hiç kimseyi ötekileştirmeden, şeytanlaştırmadan, ne Türkiye'yi ne Isparta'yı kutuplaştırmanın kimseye bir faydası olmadığını bilerek, son derece yapıcı bir dil ve üslupla sürdürüyoruz." diyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı eleştirdi.

Özel, kendi adaylarının şeytanlaştırılmaya çalıştırıldığını, seçmenin korkutularak oy alınmak istendiğini öne sürdü.