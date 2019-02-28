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"Çalışmalarımızı son derece yapıcı bir dil ve üslupla sürdürüyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 16:06 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "Çalışmalarımızı hiç kimseyi ötekileştirmeden, şeytanlaştırmadan, ne Türkiye'yi ne Isparta'yı kutuplaştırmanın kimseye bir faydası olmadığını bilerek, son derece yapıcı bir dil ve üslupla sürdürüyoruz" - "31 Mart'ta Türkiye'de büyük başarıya imza atacağız. Sandıklara sonuna kadar sahip çıkacağız"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Çalışmalarımızı hiç kimseyi ötekileştirmeden, şeytanlaştırmadan, ne Türkiye'yi ne Isparta'yı kutuplaştırmanın kimseye bir faydası olmadığını bilerek, son derece yapıcı bir dil ve üslupla sürdürüyoruz." dedi.

Özel, Isparta'da partisinin merkez ilçe başkanlığının açılışı sonrası düzenlediği basın toplantısında, Isparta'daki ittifakı hem CHP'lilerin hem de İYİ Parti'lilerin tamamen benimsediğini söyledi.

Isparta'da İYİ Parti'nin adayını desteklediklerini ifade eden Özel, seçimlerde İYİ Parti logosunun altı ok hükmünde olduğunu bildirdi.

Umut dili kullandıklarını aktaran Özel, karşılarındakilerin ve umudu tükenmiş olanların ise korku diline salındıklarını savundu.

"Çalışmalarımızı hiç kimseyi ötekileştirmeden, şeytanlaştırmadan, ne Türkiye'yi ne Isparta'yı kutuplaştırmanın kimseye bir faydası olmadığını bilerek, son derece yapıcı bir dil ve üslupla sürdürüyoruz." diyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı eleştirdi.

Özel, kendi adaylarının şeytanlaştırılmaya çalıştırıldığını, seçmenin korkutularak oy alınmak istendiğini öne sürdü.

- "Sandıklara sonuna kadar sahip çıkacağız"

Ülkede beka sorununun 29 Ekim 1923'de Cumhuriyetle taçlandırılarak aşıldığını anlatan Özel, şöyle devam etti:

"Bugün Devlet Bahçeli ve Erdoğan'ın küfür ettiği CHP, Isparta'da ve Türkiye'de yaşayan herkesin dedesinin zamanında partisiydi. Türkiye ekonomisi güven vermiyor. Seçim çadırları toplandığında bu tanzim çadırları da gidecek diyorduk. Tanzim satışlar, Ecevit’in 1970’lerde yaptığı gibi bütün Türkiye’ye yayılmış, sonradan AK Parti zihniyetinin özelleştirdiği bizim tanzim satışlar gibi değil. Tanzim satış mağazalarının altında tekerlek var. Seçim otobüsü gidince, tanzim satış araçları da gidecek. Korku siyaseti yapanların oyununa gelmeyeceğiz. 31 Mart'ta Türkiye'de büyük başarıya imza atacağız. Sandıklara sonuna kadar sahip çıkacağız. Seçmeni korkutmak demek, sandıktan uzak tutmak demektir. Bütün tek adamlar, bütün diktatörler, seçimlere katılım oranının düşüklüğünden beslenirler."

Bir gazetecinin "Isparta’da 2014 seçimlerinde CHP'nin kendi adayı yanında MHP'li Yusuf Ziya Günaydın'ı desteklediğini, bu seçimde de buna benzer bir durumun olabilir mi?" sorusunu Özel, "Isparta'da CHP'nin oyu ittifak adayı dışında herhangi bir yere gitmeyecek. Isparta'nın İYİ Parti'ye bırakılma jesti önemli bir jesttir. İl Genel Meclisinde de Cumhuriyet Halk Partisinin altı okuna aynı jestin yapılmasını, destek verilmesini bekliyoruz." karşılığını verdi.

Toplantıya, CHP İl Başkanı Ahmet Kürkçü, İYİ Parti Isparta Belediye Başkan adayı Gökmen Gökmenoğlu da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
açılış CHP ısparta Özgür Özel

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