Çalışmaların karşılığı geliyor... Başak burcu mart 2021 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Bu ay iş hayatınızda verdiğiniz emeğin, mesleğinizde kendinize kattığınız bilgi birikim ve deneyimin maddi-manevi karşılığını alacaksınız. Terfi, zam, ikramiye, yeni iş ve proje teklifleri karşınıza gelebilir.

Yükseleni başak ve Güneş'i başak burcunda olan kişilerin mart 2021 aylık burç yorumları nasıl olacak sorusu gündem oldu. Bu ay gökyüzünde geçtiğimiz 27 Şubat'ta Başak Dolunayı yaşandı. 13 Mart 2021 Balık Yeniayı olacak ve 28 Mart 2021 Terazi Dolunayı gerçekleşecek. Başak burcu mart ayında bu gökyüzü olaylarından nasıl etkilenecek? Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 mart ayı başak burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında doğan başak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Başak burcunu 2021 mart yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında başak burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Mart aylık burçlarda başak burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Başak Burcu mart aylık burç yorumu...

3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. Sabırsızlığın, hareketliliğinizin arttığı, aynı anda pek çok konu ve gündemle meşgul olacağınız oldukça hareketli bir ay sizleri bekliyor. Kafanıza koyduğunuzu yapmak isteyeceğiniz, kurallar ve sınırlara karşı gelip kendi bildiğinizi okuyacağınız bir süreç içerisine girebilirsiniz. Anlık heveslerle büyük değişimler başlattığınız, büyük riskler aldığınız takdirde sonrasında pişmanlık veya vazgeçiş içinde olabilirsiniz. Miras, nafaka ve velayet davalarınız ay içerisinde sonuçlanabilir.

13 Mart tarihine Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında ilişkilerinizde radikal değişimler yaşayacaksınız. Romantik ve duygusal bir ilişkiye başlayabilir, karşınızdaki kişiden romantik sürprizlerle, hediyelerle karşılaşabilirsiniz. Partneriniz gelecek planlarınızı size sunabilir. İlişkinizin geleceğine, ilişkilerinizin bir sonraki adımına daha çok önem verebilirsiniz.

20 Mart Güneş Koç burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında finansal konularda önemli başarılara imza atabilirsiniz. Parayı kendinize çekeceğiniz, enerjinizin ve auranızın çok daha güçlü olacağı bir süreçte olacaksınız. Karşınızdaki kişileri etkileyebilir, ilişkilerinizde daha tutkulu olabilirsiniz. Bugünlerde sizin veya hayatınızdaki insanların gizlediği saklı durumlar açığa çıkabilir, aydınlanabilir.

28 Mart tarihinde Terazi burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında finansal konular gündemde olmaya devam edecek. Bir süredir harcadığınız emek ve eforun sonucunda hakkınız olan ödemeye ulaşabilirsiniz. Borç verdiğiniz ve ödemesini beklediğiniz paralar size gelebilir. Süregelen tazminat ve nafaka davalarınızda da beklediğiniz ödemelere kavuşabilirsiniz.



