KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Çalışmaların karşılığı geliyor... Başak burcu mart 2021 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Çalışmaların karşılığı geliyor... Başak burcu mart 2021 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

fadoncu fadoncu 01.03.2021 06:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında doğan başak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları... Başak burcunu 2021 mart ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Başak burcu, Balık Yeni Ayı, Terazi ve Başak dolunayından mart ayında nasıl etkilenecek? İşte başak Burcu mart 2021 aylık burç yorumu...

Yükseleni başak ve Güneş'i başak burcunda olan kişilerin mart 2021 aylık burç yorumları nasıl olacak sorusu gündem oldu. Bu ay gökyüzünde geçtiğimiz 27 Şubat'ta Başak Dolunayı yaşandı. 13 Mart 2021 Balık Yeniayı olacak ve 28 Mart 2021 Terazi Dolunayı gerçekleşecek. Başak burcu mart ayında bu gökyüzü olaylarından nasıl etkilenecek? Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 mart ayı başak burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında doğan başak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Başak burcunu 2021 mart yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında başak burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Mart aylık burçlarda başak burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Başak Burcu mart aylık burç yorumu...

BAŞAK BURCU MART 2021 AYLIK BURÇ YORUMU (23 Ağustos - 22 Eylül)

Bu ay iş hayatınızda verdiğiniz emeğin, mesleğinizde kendinize kattığınız bilgi birikim ve deneyimin maddi-manevi karşılığını alacaksınız. Terfi, zam, ikramiye, yeni iş ve proje teklifleri karşınıza gelebilir.

3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. Sabırsızlığın, hareketliliğinizin arttığı, aynı anda pek çok konu ve gündemle meşgul olacağınız oldukça hareketli bir ay sizleri bekliyor. Kafanıza koyduğunuzu yapmak isteyeceğiniz, kurallar ve sınırlara karşı gelip kendi bildiğinizi okuyacağınız bir süreç içerisine girebilirsiniz. Anlık heveslerle büyük değişimler başlattığınız, büyük riskler aldığınız takdirde sonrasında pişmanlık veya vazgeçiş içinde olabilirsiniz. Miras, nafaka ve velayet davalarınız ay içerisinde sonuçlanabilir.

13 Mart tarihine Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında ilişkilerinizde radikal değişimler yaşayacaksınız. Romantik ve duygusal bir ilişkiye başlayabilir, karşınızdaki kişiden romantik sürprizlerle, hediyelerle karşılaşabilirsiniz. Partneriniz gelecek planlarınızı size sunabilir. İlişkinizin geleceğine, ilişkilerinizin bir sonraki adımına daha çok önem verebilirsiniz.

20 Mart Güneş Koç burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında finansal konularda önemli başarılara imza atabilirsiniz. Parayı kendinize çekeceğiniz, enerjinizin ve auranızın çok daha güçlü olacağı bir süreçte olacaksınız. Karşınızdaki kişileri etkileyebilir, ilişkilerinizde daha tutkulu olabilirsiniz. Bugünlerde sizin veya hayatınızdaki insanların gizlediği saklı durumlar açığa çıkabilir, aydınlanabilir.

28 Mart tarihinde Terazi burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında finansal konular gündemde olmaya devam edecek. Bir süredir harcadığınız emek ve eforun sonucunda hakkınız olan ödemeye ulaşabilirsiniz. Borç verdiğiniz ve ödemesini beklediğiniz paralar size gelebilir. Süregelen tazminat ve nafaka davalarınızda da beklediğiniz ödemelere kavuşabilirsiniz.

Başak burcu yıllık yorum 2021... Başakların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Başak burcunu 2021'de neler bekliyor?Başak burcu yıllık yorum 2021... Başakların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Başak burcunu 2021'de neler bekliyor?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi define sandığından çıktı! Hepsi define sandığından çıktı!
Mart ayında aslanları neler bekliyor?Mart ayında aslanları neler bekliyor?
Ayın konumu kişiliğimizi belirliyormuş!Ayın konumu kişiliğimizi belirliyormuş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Mart ayı aylık burç yorumları

Mart ayı aylık burç yorumları

Mart ayında oğlakları neler bekliyor?

Mart ayında oğlakları neler bekliyor?

Koç burcu Mart aylık burç yorumu (2021)

Koç burcu Mart aylık burç yorumu (2021)

Mart ayı boğa burcu aylık burç yorumları

Mart ayı boğa burcu aylık burç yorumları

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Neye iyi gelmiyor ki? Bu kür 2 haftada sonuç veriyor!

Neye iyi gelmiyor ki? Bu kür 2 haftada sonuç veriyor!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meme uçlarına dikkat! Sütyen giymek bile zor geliyorsa...

Meme uçlarına dikkat! Sütyen giymek bile zor geliyorsa...

Girmeden önce aklınızda bulunsun! Banyo kapısını kapatıp...

Girmeden önce aklınızda bulunsun! Banyo kapısını kapatıp...

En sık o kullanılıyor ama bırakıldığı anda...

En sık o kullanılıyor ama bırakıldığı anda...

Diğer Haberler

Finansal yatırımlar gündemde: 1 Mart 2021 Pazartesi(bugün) günlük burç yorumları! 1 Mart'ta burçları neler bekliyor?

Bugün burçları neler bekliyor?

1-7 Mart 2021 haftalık burç yorumları... Mars İkizler burcunda: İşte Mart'ın ilk haftası burç yorumları!

Bu hafta burçları neler bekliyor?

Mart aylık burç yorumları 2021... Uzman Astrolog Merve Rençber'den mart ayı aylık burçların kariyer, aşk ve sağlık yorumları

Mart ayı aylık burç yorumları

Değişimler geliyor... Balık burcu mart 2021 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart )

Mart ayında balıkları neler bekliyor?

Al-sat ve para planları... Kova burcu mart 2021 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)

Mart ayında kovaları neler bekleyecek?

Düzeniniz değişiyor... Oğlak burcu mart 2021 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)

Mart ayında oğlakları neler bekliyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.