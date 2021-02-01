Çalışmaların karşılığı geliyor... Başak burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Şubat ayı başak burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında doğan başak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Başak burcunu 2021 Şubat yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında başak burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Şubat aylık burçlarda başak burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Başak Burcu Şubat aylık burç yorumu...

BAŞAK BURCU ŞUBAT 2021 AYLIK BURÇ YORUMU (23 Ağustos - 22 Eylül)

Bu ay 27 Şubat tarihine kadar Merkür retrosu devam ediyor. Bu tarihe kadar iş hayatında, çalışma düzeninizde değişimler yaşayabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinizde mesafeli ve dengeli olmanız daha faydalı olacaktır. Aşırı yakınlık sorunlara sebebiyet verebilir. Düşüncelerinizde daha takıntılı olmaya, daha şüpheci bakmaya açık olabileceğiniz zamanlar. Bugünlerde zihni berrak tutmanız negatif olasılıklardan korunmanızı sağlayacaktır. Dalgınlık ve gerilimler küçük kazalara ve aksiliklere sebebiyet verebilir.