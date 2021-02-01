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Çalışmaların karşılığı geliyor... Başak burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

fadoncu fadoncu 01.02.2021 06:58 | Son Güncelleme:
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23 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında doğan başak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları... Başak burcunu 2021 Şubat ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Merkür retrosu başak burcunu nasıl etkileyecek? İşte başak Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu...

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Şubat ayı başak burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında doğan başak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Başak burcunu 2021 Şubat yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında başak burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Şubat aylık burçlarda başak burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Başak Burcu Şubat aylık burç yorumu...

Başak burcu yıllık yorum 2021... Başakların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Başak burcunu 2021'de neler bekliyor?Başak burcu yıllık yorum 2021... Başakların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Başak burcunu 2021'de neler bekliyor?

BAŞAK BURCU ŞUBAT 2021 AYLIK BURÇ YORUMU (23 Ağustos - 22 Eylül)

Bu ay 27 Şubat tarihine kadar Merkür retrosu devam ediyor. Bu tarihe kadar iş hayatında, çalışma düzeninizde değişimler yaşayabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinizde mesafeli ve dengeli olmanız daha faydalı olacaktır. Aşırı yakınlık sorunlara sebebiyet verebilir. Düşüncelerinizde daha takıntılı olmaya, daha şüpheci bakmaya açık olabileceğiniz zamanlar. Bugünlerde zihni berrak tutmanız negatif olasılıklardan korunmanızı sağlayacaktır. Dalgınlık ve gerilimler küçük kazalara ve aksiliklere sebebiyet verebilir.

1 Şubat tarihinde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Kısa süreli diyet ve sporlarla ilgilenebilir, bu doğrultuda harcamalar yapabilirsiniz. Eğitim ve seyahatler sebebiyle para çıkışlarınız olabilir. Kendinizi her anlamda geliştirmeye odaklanmak, kısa veya uzun vadede size maddi kazançlarla geri dönecektir.

11 Şubat tarihinde Kova burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında mevcut yaşam düzeninizde ani değişiklikler meydana gelebilir. Sağlık sorunları bir dönem rutininizi değiştirmenize neden olabilir. Süregelen işinizdeki görevlerinizde değişimler yapılabilir. Umutsuz olduğunuz iş başvurularından olumlu yanıtlar alabilirsiniz. Ek işler, alternatif mesleklerle ilgilenebilirsiniz.

17 Şubatta Satürn ve Uranüs arasında sert açı gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında yeteneklerinizi mesleğe ve kazanca dönüştürmek isteyebilirsiniz. Hobilerinizi işe çevirebilirsiniz. Süregelen mesleğiniz dışında başka bir yola gitmek isteyebilir, süregelen mesleğinizde şirketinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu sebeple bazı Başaklar istifa, bazı başaklar ise yeni iş başlangıçları içerisinde olabilir. Akılcı ve kontrollü değişimler yaratma zamanı.

18 Şubatta Güneş Balık burcunda ilerlemeye başlıyor. Şubat ayının geri kalanında ilişkilerinize, yakın çevrenize odaklanacaksınız. İş ve kariyerde kurduğunuz bağlantılar daha önemli olacak. İnsanlardan destek ve yardım bekleyebilirsiniz. İlişkilerde ise güven, anlayış ve şefkat önem kazanabilir.


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