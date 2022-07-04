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Çalıştığı kadın iç giyim firmasından çıkarılınca çekiçle dehşet saçtı! Sabah iş yerini açmaya gelenler şaşkına döndü

04.07.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bu sabah dükkanını açmak üzere iş yerine gelenler, karşılaştıkları manzarayla adeta şoka uğradı. İş yerleriyle bazı araçların camlarının tuzla buz olduğunu görenlerin durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından gerçek ortaya çıktı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu saldırıyı Adem Karaçimen'in (56) gerçekleştirdiği tespit edildi. Karaçimen'in çalıştığı iç giyim firmasından çıkarılmasına öfkelendiği için saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.

Çalıştığı kadın iç giyim firmasından çıkarılınca çekiçle dehşet saçtı! Sabah iş yerini açmaya gelenler şaşkına döndü

Adem Karaçimen'in çekiçli saldırısı güvenlik kamerasına anbean yansıdı! İşten çıkarılan Karaçimen, çıkarıldığı iş yeri de dahil 3 iş yeri ile park halindeki 2 araca çekiçle vurarak hasar verdi. İş yerini açmaya ve aracını kullanmaya gelenleri şoke eden olayın ayrıntıları şöyle...

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SABAH İŞ YERİNE GELENLER FARK ETTİ

Olay, Sultan Selim Mahallesi Turan Sokak'ta saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerlerine gelenler, sokaktaki 3 iş yeri ve park halindeki iki aracın camlarının kırılmış olduğunu gördü.

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SUÇ ALETİ ÇEKİÇ, KALDIRIMDA BULUNDU

İş yerleri ile araçların kurşunlandığını düşünen sokak sakinleri, durumu polise bildirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede saldırının çekiçle gerçekleştirildiği tespit edildi. Çevrede yapılan aramalar sonucunda, saldırıda kullanılan çekiç kaldırım kenarında bulundu.

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GÜVENLİK KAMERASI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Öte yandan ekipler, mahalledeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi ve iş yerlerindeki yetkililerin bilgisine başvurdu. İncelemeler sonucunda çekiçli saldırıyı, çalıştığı kadın iç çamaşırı firmasından bir süre önce çıkarılan Adem Karaçimen (56) adlı kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Karaçimen, evinde yakalanarak gözaltına alındı. Karaçimen'in, ilk ifadesinde, çekiçle saldırdığı iş yerlerinden biri olan kadın iç giyim firmasından çıkarıldığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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(DHA)

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