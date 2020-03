Call of Duty: Warzone yayınlandı hem de ücretsiz! (Call of Duty: Warzone nasıl indirilir?)

Activision'ın yeni bir battle royale oyunu üzerinde çalıştığı söylenmekteydi. Nitekim Call of Duty: Modern Warfare ile oyunseverlerin beklentilerini yükselten Activision, sonunda yeni oyunu Call of Duty: Warzone'u ortaya çıkardı; Hem de bir sürpriz ile.

Call of Duty: Warzone Activision tarafından bugün itibariyle indirilmeye sunuldu. Call of Duty serisinin yeni oyunu olan Call of Duty: Warzone tam anlamıyla bir hayatta kalma oyunu. Bunun dışında oyuna sahip olmak ise oldukça basit ancak bazı farklılıklar mevcut. Örneğin; Call of Duty: Modern Warfare sahibiyseniz oyunun yapımcısı Activision size bazı ayrıcalıklar tanıyor. Bu ayrıcalıklardan biri ise sadece bir güncelleme yardımıyla Call of Duty: Warzone'a erişebilecek olmanız. Yani Call of Duty: Modern Warfare'ınız var ise bir güncelleme ile Call of Duty: Warzone'ı hemen oynamaya başlayabiliyorsunuz. 18 ile 22 GB arasında bir dosya boyutunu indirdikten sonra oyuna başlamanız için önünüzde hiçbir engel kalmıyor. Gelelim Call of Duty: Modern Warfare'a sahip olmayan kullanıcılara.