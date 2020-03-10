Call of Duty: Warzone yayınlandı hem de ücretsiz! (Call of Duty: Warzone nasıl indirilir?)

Activision'ın yeni bir battle royale oyunu üzerinde çalıştığı söylenmekteydi. Nitekim Call of Duty: Modern Warfare ile oyunseverlerin beklentilerini yükselten Activision, sonunda yeni oyunu Call of Duty: Warzone'u ortaya çıkardı; Hem de bir sürpriz ile.
Call of Duty: Warzone Activision tarafından bugün itibariyle indirilmeye sunuldu. Call of Duty serisinin yeni oyunu olan Call of Duty: Warzone tam anlamıyla bir hayatta kalma oyunu. Bunun dışında oyuna sahip olmak ise oldukça basit ancak bazı farklılıklar mevcut. Örneğin; Call of Duty: Modern Warfare sahibiyseniz oyunun yapımcısı Activision size bazı ayrıcalıklar tanıyor. Bu ayrıcalıklardan biri ise sadece bir güncelleme yardımıyla Call of Duty: Warzone'a erişebilecek olmanız. Yani Call of Duty: Modern Warfare'ınız var ise bir güncelleme ile Call of Duty: Warzone'ı hemen oynamaya başlayabiliyorsunuz. 18 ile 22 GB arasında bir dosya boyutunu indirdikten sonra oyuna başlamanız için önünüzde hiçbir engel kalmıyor. Gelelim Call of Duty: Modern Warfare'a sahip olmayan kullanıcılara.
Eğer Call of Duty: Modern Warfare sahibi değilseniz, oyunu indirmeniz için Call of Duty: Warzone'u oynamak istediğiniz platformun mağazasına giderek oyuna ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bunun için de 83 ile 101 GB arasında bir indirme yapmanız gerekiyor. Bu oldukça sıkıcı bir durum. Neyse ki indirme sırasında sıkılmamak için Activision ufak ama hoş bir şey düşünmüş. Oyunun geliştiricileri, sıkılmaların önüne geçebilmek adına Call of Duty: Modern Warfare'ın demosunu oynamanıza imkan veriyor. Tekrar hatırlatalım; oyunu indirebilmek için PlayStation, Xbox ve PC gibi oyunu oynamak istediğiniz platformların PlayStation Store, Xbox Store gibi mağazalarına erişmeniz yeterli.
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