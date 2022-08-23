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  4. Cam kesikleri içinde cansız bedeni bulunmuştu! Annesinden yürek yakan feryat

Cam kesikleri içinde cansız bedeni bulunmuştu! Annesinden yürek yakan feryat

23.08.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesinde, Ceyda Yüksel'in (21) cansız bedeni cam kesikleri içinde Serkan Dindar'ın (28) evinde bulunmuştu. Ceyda'nın acılı annesi Filiz Demiral, bugün kızının doğum günü olduğunu belirtip, korkunç olayla ilgili henüz bir karar çıkmamasına isyan etti. Demiral, "2 senedir adalet mücadelesi veriyorum. Ancak eksik dosyalar yüzünden bir arpa boyu yol alamadık" dedi. İşte olayın detayları...

Cam kesikleri içinde cansız bedeni bulunmuştu! Annesinden yürek yakan feryat

Dehşete düşüren olay, 20 Ağustos 2020 tarihinde saat 01.00 sıralarında Bornova ilçesi Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'ta meydana geldi. Kaynak ustası Serkan Dindar'ın zemin kattaki dairesinden tartışma ve cam kırılma seslerini duyan komşuları polise ihbarda bulundu. Adrese giden ekipler, daireye girdiğinde Ceyda Yüksel'i ölü buldu.

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Yüksel'in sağ kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi. Otopsinin ardından Yüksel'in cansız bedeni İstanbul'da toprağa verildi. Gözaltına alınan ve 4.00 promil alkollü olduğu belirlenen Serkan Dindar, olayı hatırlamadığını söyledi. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Dindar'ın 'yaralama' ve 'trafiği tehlikeye sokma' suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

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9 DURUŞMADA KARAR ÇIKMADI

Ceyda Yüksel'in Dindar ile sosyal medyada, aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ettiği, ikilinin böylelikle tanışıp, sık sık çok sevdikleri köpeklerden sohbet ettikleri belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Dindar hakkında, 'kasten öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İzmir 6'ncı Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, geride kalan 9 duruşmaya rağmen karar çıkmadı.

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'ADALETİN İŞLEMESİNİ İSTİYORUM'

Kızı Ceyda'nın bugün doğum günü olduğunu aktaran Filiz Demiral, "Eğer yaşasaydı 24 yaşında olacaktı. Kızım hep 21 yaşında kaldı. 2 senedir adalet mücadelesi veriyorum. Ancak eksik dosyalar nedeniyle bir arpa boyu yol alamadık. Adaleti nerede arayacağımı şaşırdım. Kızımın mezarına gidip ziyaret etmeye yüzüm yok. Ceyda meleğimdi. Hayattan koparıldı. Gülüşleri, hayatı, umutları, hayalleri elinden alındı. Kızımın sesine, kokusuna hasret kaldım. Kızımın kanı yer kalmasın. Adaletin işlemesini istiyorum" diye konuştu.

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(DHA)

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