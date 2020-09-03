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Çam kozalağı toplarken akıma kapılan genç ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 11:08 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da çam kozalağı toplarken elindeki demir çubuğun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralanan genç, ambulansla Kocaeli’ne sevk edildi.Olay önceki gün Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde meydana geldi.

Çam kozalağı toplarken akıma kapılan genç ağır yaralandı

Tekirdağ’da çam kozalağı toplarken elindeki demir çubuğun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralanan genç, ambulansla Kocaeli’ne sevk edildi.
Olay önceki gün Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası ile ormanlık alanda çam kozalağı toplayan 18 yaşındaki O.E., elindeki demir çubuk ile kozalakları düşürmek istedi. Ağacın yüksek kesimlerine uzattığı demir çubuğun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılan O.E. feci şekilde yaralandı. Babasının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan O.E., önce Tekirdağ’da bir hastaneye, daha sonra da Kocaeli’de bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi. Kollarında ve vücudunun üst bölgesinde ciddi derecede yanıklar oluşan O.E., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesinde tedavi altına alındı.

Çam kozalağı toplarken akıma kapılan genç ağır yaralandı

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