Çamaşır makinesinde sentetik nedir, ne demek? Çamaşır makinesinde sentetikte ne yıkanır?

Çamaşır makinesi kullanırken program seçimini doğru bir şekilde tercih etmek son derece önemli bir konudur. Yanlış bir program tercih edildiğinde makineden beklenen performans alınamayabilir ve çamaşırlarda çekme, renk değişimi gibi sorunlar görülebilir. Çamaşır makineleri bünyesinde kullanıcılara sunulan birçok farklı yıkama ayarı mevcuttur. Bu yıkama ayarlarından biri sentetik yıkamadır. Bu noktada “çamaşır makinesinde sentetik ne demek?” konusunu iyi anlamak önemlidir.

Çamaşır makinesinde sentetik nedir?

Yeni nesil çamaşır makinelerinde kullanıcılara daha kolay bir kullanım imkânı veren birçok yıkama programı vardır. Bu programlardan biri sentetik olarak bilinmektedir. Bu programın ne işe yaradığı konusunda net bir bilgiye sahip olmayanların aklına “çamaşır makinesinde sentetik ne anlama gelir?” sorusu takılabilmektedir.

Naylon, polyester ya da akrilik gibi kumaşlar, sentetik kumaş olarak tabir edilmektedir. Bünyesinde sentetik lifler kullanılarak üretilen bu kumaşlar, dayanıklı ve sağlam olduğundan uzun süre kullanılabilmektedir.

Çamaşır makinesinde sentetik yıkama nedir?

Çamaşır makinesinde yıkanan kıyafetler farklı özelliklere sahip olabileceğinden o özelliklere göre yıkama programının seçilmesi gerekmektedir. Günümüzde pek çok çamaşır makinesinde pamuklu giysiler için ayrı, yünlüler için ayrı, renkliler için ayrı yıkama programı seçilmektedir.

Kıyafetlerde bulunan etiketlerde yıkama ile alakalı birtakım bilgilere yer verilmektedir. Bunun sebebi kıyafetin yanlış bir yıkama programı ile yıkanarak deforme olmasını önlemektir.

Tekstil alanında birçok farklı kumaş çeşidi vardır. Sentetik kumaş da bu kumaş çeşitlerinden biri olarak bilinmektedir. Sentetik olan bu kıyafetleri yıkarken çamaşır makinesinde sentetik programı seçeneğinizin tercih edilmesi önemlidir. Sentetik nitelik taşıyan giysileri yıkarken seçilen program, sentetik yıkama programı olarak ifade edilmektedir.

Çamaşır makinesinde sentetikte ne yıkanır?

Çamaşır makinelerinde genel olarak, pamuklular, yünlüler, sentetikler, renkliler gibi çeşitli yıkama programları bulunur. Bu programlar giysilerin üretim aşamasında kullanılan malzemelere göre farklı özellikler içermektedir. Ayrıca kıyafetlerin türüne göre elde yıkama, hızlı yıkama gibi seçenekler de vardır.

Lateks, karbon fiber, viskoz türü birçok kumaş sentetik kumaş grubu içerisinde yer almaktadır. Kumaş türünden emin olunmadığında etiket kısmı incelenebilir. Bu bağlamda çamaşır makinesinde sentetik programda yıkanabilecek kıyafetler şunlardır: