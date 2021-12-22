HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çamaşır makinesinde zamanla biriken kireç makinenize zarar verebiliyor! Biriken kireci temizlemenin yolları

Çamaşır makinesinde zamanla biriken kireç makinenize zarar verebiliyor! Biriken kireci temizlemenin yolları

22.12.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamaşır makinesinde biriken kireç çamaşırlarınıza zarar verdiği gibi makinenizin ömrünü de kısaltıyor. Yüksek fiyatlara satın aldığınız çamaşır makinenizin birkaç bakım hatası sebebiyle kullanılamaz hale gelmesi oldukça can sıkıcı. Ancak bazı küçük ipuçları ile çamaşır makinenizde birikmiş olan kireci temizleyip aynı zamanda yeni kireç oluşumunu önleyebilirsiniz. Detaylar yazımızda.

Çamaşır makinesinde zamanla biriken kireç makinenize zarar verebiliyor! Biriken kireci temizlemenin yolları

Çamaşır makinenizin günlük kullanımında alacağınız birkaç küçük önlemle büyük farklar yaratabilirsiniz. Bunlardan biri de makinenizin en büyük düşmanı olan kirecin oluşumunu önlemek. Kireçten kurtularak makinenize daha iyi bakabilir, kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. Üstelik bunun tek çözümü kimyasal temizleyiciler değil. Evde hazırlayabileceğiniz birkaç doğal karışımla çamaşır makinenizin temizliğini yapabilir ve kireç oluşumuzu uzunca bir süre erteleyebilirsiniz.

KARBONATLI SİRKEYLE MAKİNENİZİ KORUYUN

Kireç oluşumunu önlemek için çamaşır makinenizi karbonat ve sirke karışımıyla temizleyebilirsiniz.

  • Yarım su bardağı karbonat ve yarım litre beyaz sirkeyi iyice karıştırın.

  • Nemli bir bez yardımıyla çamaşır makinenizin lastiklerini ve kazanını silin.

  • Kalan karışımı çamaşır makinenizin deterjan haznesine boşaltın ve makineyi çalıştırın.

  • Birkaç haftada bir uygulayacağınız bu yöntem, çamaşır makinenizin ömrünü uzatmaya yardımcı olacak.

LİMON TUZUYLA KİREÇ OLUŞUMUNU ENGELLEYİN

Limon tuzu ve sirke karışımı, çamaşır makinenizde kireç birikmesini önlemeye yardımcı olur.

  • Birkaç yemek kaşığı limon tuzu ve beyaz sirkeyi iyice karıştırın.

  • Karışımı çamaşır makinenizin deterjan haznesine boşaltın.

  • Makineyi yüksek ısıda boş olarak çalıştırın.

BULAŞIK TALBETLERİNİ ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE DE KULLANIN

Bulaşık tabletleri yoğun yağ ve kireç sökücü güce sahip. Bunları çamaşır makinenizde de kullanabilirsiniz. Bulaşık makinesi tabletlerini ayda 1 defa çamaşır makinesinin boş kazanına atarak yüksek ısıda çalıştırın.

MAKİNENİZİN SU BORULARINA KİREÇ ÖNLEYİCİ FİLTRE TAKTIRIN

Kireç oluşumuna en çok da kullanılan şebeke suyunda yüksek oranda bulunan mineraller sebep oluyor. Çamaşır makinenizin su girişinde bulunan borulara kireç filtresi takmak kireç problemine bir çözüm getirebilir. Makine, su alımı sırasında kullanacağı suyu filtreleyerek çekmiş olacağından sorunun en büyük sebeplerinden biri de etkisiz hale getirilmiş olur.

KİREÇ ÖNLEYİCİ DETERJAN KULLANIN

Kireci önlemenin en pratik yolu, düzenli olarak kireç önleyici kullanmak. Diğer yöntemleri uygulamanın yanında, marketlerden kolaylıkla temin edebileceğiniz kireç önleyici bir ürün kullanmayı unutmayın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
PARTNEREce Seçkin'in cesur tercihiEce Seçkin'in cesur tercihi
Berberden ilginç saç modeli! "Dolar ve eurodaki düşüşler kafalara kazındı"Berberden ilginç saç modeli! "Dolar ve eurodaki düşüşler kafalara kazındı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş marketleri arıyor! Herkes fiyatları indirdi ama...

Vatandaş marketleri arıyor! Herkes fiyatları indirdi ama...

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Hazine Bakanlığında görev değişimi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine Bakanlığında görev değişimi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Meteoroloji cuma gününe işaret etti! Ülke geneline yayılacak

Meteoroloji cuma gününe işaret etti! Ülke geneline yayılacak

Muharrem İnce'den yeni TL mevduat paketiyle ilgili değerlendirme

Muharrem İnce'den yeni TL mevduat paketiyle ilgili değerlendirme

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu!

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Skandal görüntü sonrası flaş karar

Skandal görüntü sonrası flaş karar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.