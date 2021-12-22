Çamaşır makinesinde zamanla biriken kireç makinenize zarar verebiliyor! Biriken kireci temizlemenin yolları

Çamaşır makinenizin günlük kullanımında alacağınız birkaç küçük önlemle büyük farklar yaratabilirsiniz. Bunlardan biri de makinenizin en büyük düşmanı olan kirecin oluşumunu önlemek. Kireçten kurtularak makinenize daha iyi bakabilir, kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. Üstelik bunun tek çözümü kimyasal temizleyiciler değil. Evde hazırlayabileceğiniz birkaç doğal karışımla çamaşır makinenizin temizliğini yapabilir ve kireç oluşumuzu uzunca bir süre erteleyebilirsiniz.

KARBONATLI SİRKEYLE MAKİNENİZİ KORUYUN

Kireç oluşumunu önlemek için çamaşır makinenizi karbonat ve sirke karışımıyla temizleyebilirsiniz.

Yarım su bardağı karbonat ve yarım litre beyaz sirkeyi iyice karıştırın.

Nemli bir bez yardımıyla çamaşır makinenizin lastiklerini ve kazanını silin.

Kalan karışımı çamaşır makinenizin deterjan haznesine boşaltın ve makineyi çalıştırın.

Birkaç haftada bir uygulayacağınız bu yöntem, çamaşır makinenizin ömrünü uzatmaya yardımcı olacak.

LİMON TUZUYLA KİREÇ OLUŞUMUNU ENGELLEYİN

Limon tuzu ve sirke karışımı, çamaşır makinenizde kireç birikmesini önlemeye yardımcı olur.

Birkaç yemek kaşığı limon tuzu ve beyaz sirkeyi iyice karıştırın.

Karışımı çamaşır makinenizin deterjan haznesine boşaltın.

Makineyi yüksek ısıda boş olarak çalıştırın.

BULAŞIK TALBETLERİNİ ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE DE KULLANIN

Bulaşık tabletleri yoğun yağ ve kireç sökücü güce sahip. Bunları çamaşır makinenizde de kullanabilirsiniz. Bulaşık makinesi tabletlerini ayda 1 defa çamaşır makinesinin boş kazanına atarak yüksek ısıda çalıştırın.

MAKİNENİZİN SU BORULARINA KİREÇ ÖNLEYİCİ FİLTRE TAKTIRIN

Kireç oluşumuna en çok da kullanılan şebeke suyunda yüksek oranda bulunan mineraller sebep oluyor. Çamaşır makinenizin su girişinde bulunan borulara kireç filtresi takmak kireç problemine bir çözüm getirebilir. Makine, su alımı sırasında kullanacağı suyu filtreleyerek çekmiş olacağından sorunun en büyük sebeplerinden biri de etkisiz hale getirilmiş olur.

KİREÇ ÖNLEYİCİ DETERJAN KULLANIN

Kireci önlemenin en pratik yolu, düzenli olarak kireç önleyici kullanmak. Diğer yöntemleri uygulamanın yanında, marketlerden kolaylıkla temin edebileceğiniz kireç önleyici bir ürün kullanmayı unutmayın.



