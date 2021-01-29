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Çamaşır makinesindeki ceset davasında karar çıktı

29.01.2021 13:04 | Son Güncelleme:
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Çamaşır makinesindeki ceset davasında karar çıktı

İstanbul Fatih'te Tunuslu Rojdi Tubuldi'nin (50) cesedinin çamaşır makinesine konularak alçı ve sıvayla gömüldüğü iddiasına ilişkin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan 3 Tunuslu sanık hakkındaki karar belli oldu. Mahkeme, sanık Mohammed Aymen Mımounı hakkında 80 liralık adli para cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanıklardan biri hakkındaki davanın düşürülmesine karar veren mahkeme, bir sanığın da beraatine hükmetti.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklardan katılan olmadı. Üç sanığı avukatları temsil etti. Duruşmada savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Mütalaada, 12 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen olayda Rojdi Tubuldi'nin sanıklar Mohammed Aymen Mımounı ve Samı Ben Abdelghanı ile birlikte kaldığı evde bir süre oturup sohbet ettikleri, alkol ve uyuşturucu madde aldıkları, sabaha karşı Rojdi'nin hayatını kaybettiği anlatıldı. Sanıkların cesedi çamaşır makinesinin içine koyarak makinenin bulunduğu yeri alçıyla kapatıp ölümü gizledikleri de öne sürüldü. Daha sonra pişmanlık duyan sanık Mohammed Aymen'in ihbarı üzerine olayın açığa çıktığı ve tüm sanıklar hakkında "Kasten öldürme" suçundan dava açıldığı belirtildi.

Savcı mütalaasında, 7 Mayıs 2019'da düzenlen Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Rojdi Tubuldi'nin "uyuşturucu madde zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini, ölüm sebebi mekanizmasının bilinemediği, kafatasındaki kırıkların ölüm tarihinden en az 6 ay önce meydana gelmiş olabileceği, zamanında tıbbi müdahaleye maruz kalmamasının ölüme etken olup olmadığının bilinemeyeceğinin" belirtildiğine de yer verdi.

Mütalaada, sanıkların kasten öldürdüklerine dair delil bulunmadığı, ancak kendi beyanları ve dosya kapsamına göre rahatsızlanıp kusmaya başlayan ve baygınlık geçiren Rojdi'yi derhal hastaneye götürmek ve tıbbi müdahale yapılmasını sağlamak yerine olayı sakladıkları ve yardım etmedikleri kaydedildi. Eylemin "Bildirim hükümlerinin yerine getirilmemesi" suçunu oluşturduğu, bu suçun da kanuna göre ön ödemeye tabi suçlardan olduğu, sanıklardan Samı Ben Abdelghanı'nin ödeme yaptığı, ödeme yapmayan sanık Mohammed Aymen Mımounı'nin ise TCK 98/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasını talep etti.

AVUKATLAR SON SAVUNMALARINI YAPTI

Sanık Mohammed Aymen'in avukatı Buket Özyurt, savunmasında, "Her ne kadar sanık hakkında suçu bildirmemeden dava açılmış ise de sanık pişmanlık duyarak Türkiye'ye dönmüş ve ihbar etmiş sanığın verdiği bilgiler doğrultusunda bu olay aydınlatılmıştır. Sanığın suç işleme kastı olmadığının dikkate alınarak beraat kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.

Sanık Necla Mekni'nin avukatı Bekir Yılmaz ise, "Ölüm zamanında müvekkilim sanık orada değildir. Operasyon sırasında da tesadüfen orada bulunmuştur. Mütalaaya uygun olarak beraat kararı verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Diğer sanık Samı Ben Abdelghanı'nin avukatı Agit Dilek, öncelikle beraat kararı verilmesini aksi taktirde ön ödeme dikkate alınarak düşme kararı verilmesini talep etti.

BİR SANIĞA BERAAT

Mahkeme heyeti sanık Najla Mekni'nin kasten öldürme suçunu işlemediği sabit olduğundan beraatine karar verdi.

BİR SANIĞIN DAVASINA DÜŞME

Sanık Samı Ben Abdelghanı hakkında "Kasten öldürme" suçundan dava açılmışsa da eyleminin yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçuna uyduğunu değerlendiren mahkeme, suçun ön ödeme kapsamında kalması ve ön ödemenin ihtar süresinde yapılması nedeniyle davanın düşürülmesine hükmetti.

BİR SANIĞA ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme, sanık Mohammed Aymen Mımounı'nın hakkında da "Kasten öldürme" suçundan dava açılmış ise de suçunun ön ödeme kapsamında kalması nedeniyle 80 TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

(DHA)

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