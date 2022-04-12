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  4. Çamaşır makinesine 1 kaşık ekleyince elektrik faturası en az 50 TL düşüyor

Çamaşır makinesine 1 kaşık ekleyince elektrik faturası en az 50 TL düşüyor

12.04.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamaşır makineleri en yaygın olarak kullanılan hayatımızı kolaylaştıran makinelerin başında geliyor. Fakat giderek artan elektrik faturaları çamaşır makinesi kullanırken bile endişe uyandırıyor. Çamaşır makinenize katacağınız 1 yemek kaşığı karbonat mucizeler yaratıyor.

Çamaşır makinesine 1 kaşık ekleyince elektrik faturası en az 50 TL düşüyor

Her şeye zam gelmesiyle birlikte elektrik faturaları da yüklü gelmeye başladı. Elektrik faturalarının az gelmesi için kullanılan ev eşyaları azalmaya başladı. İnsanlar çamaşır ve bulaşık yıkarken kullanacakları makineleri çalıştırmadan önce bir daha düşünüyor. Haberciniz’in haberine göre çamaşır makinesinin içine 1 yemek kaşığı karbonat eklemek elektrik faturanızı 50 ila 100 lira arasında düşürüyor.

HER YIKAMADAN ÖNCE BİR YEMEK KAŞIĞI KARBONAT EKLEYİN

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Karbonat çamaşırların daha düşük ısıda hızlı ve güzel temizlenmesini sağlıyor. Normalde 60 derecede yıkanan çamaşırları makinenin içerisine eklediğiniz 1 yemek kaşığı karbonat ile 40 derecede belki de daha kısa bir programda ve daha az deterjanla yıkayabilirsiniz. Bu yöntem hem doğaya hem de cebinize fayda sağlıyor.

ÇAMAŞIRLARI TAM BİRİKMEDEN YIKAMAYIN VE KISA PROGRAMLAR KULLANIN

Çamaşırlarınız tam anlamıyla birikmeden makinenizi çalıştırmayın. Çoğu kişi az sayıda çamaşır için bile makinesini çalıştırmaktadır. Çamaşır yıkarken en önemli tasarruf yöntemlerinden biri de makinenizi kısa programda çalıştırmaktadır. Uzun programlar hem makinenizin ömrünü kısaltmakta hem de gereğinden fazla elektrik harcamaktadır.

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MAKİNENİZİN KİREÇLENMESİNİ ÖNLEYİN

Makinenizin kireçlenmesi çamaşırların kısa sürede bozulmasına ve makinenin fazla enerji harcamasına yol açıyor. Makinenizin kireçlenmesini önlemek için mutlaka kireç sökücü kullanın.

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