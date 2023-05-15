Çamaşır makinesini yanlış kullanıyorsunuz! Bu ipuçları sayesinde paranız cebinizde kalacak

Çamaşır makinesi en sık kullandığımız ev eşyaları arasında yer alıyor. Neredeyse her gün açılan çamaşır makineleri su faturalarını artırıyor. Özellikle yaz aylarında artış gösteren su faturalarını düşürmek için çamaşır makinesinde uygulayacağınız ufak ipuçlarına dikkat edebilirsiniz. Bu yöntemler sayesinde su faturanızda gözle görülür değişimler yaşayabilirsiniz.

DOĞRU ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANIMI

DAHA DÜŞÜK SICAKLIKLAR

The Express'e konuşan temizlik uzmanı insanları çamaşırlarını yıkarken sıcaklığı yaklaşık 30C'ye düşürmeye çağırdı. Giysileri daha soğuk bir sıcaklıkta yıkamanın, daha az çalıştırma maliyetine sahipken yine de işi yaptığını belirtti.

Uzmana göre, giysilerinizi 40C'ye kıyasla 30C'de yıkamayı seçerseniz yaklaşık yüzde 57 tasarruf edebilirsiniz. “Pahalı yıkamalar, makinenizdeki ayarlardan da kaynaklanabilir. Kıyafetlerinizi 1,00 sıkma hızında 30 dakikalık basit bir yıkamaya ayarlamak da aynı derecede işe yarar."

Nevresim gibi daha derin bir yıkama gerektiren öğeler için eko modu ayarını denemenizi tavsiye etti. Bu daha az su ve elektrik kullanacaktır.

FİLTRE TEMİZLİĞİ

Maliyetleri daha da düşürmek istiyorsanız, profesyonel, fazla kir ve tozdan kurtulmak için filtrenin ayda bir temizlenmesini tavsiye etti. Bunu temizlemek için sabunlu su ve sünger kullanılabileceğini ve daha dar köşeler için eski bir diş fırçası kullanılmasını önerdi.

Uzmanlar bu alanların en az birkaç ayda bir temizlenmesini tavsiye ediyor - bu uygulama hem iyi hijyen sağlayacak hem de çamaşır makinesinin verimli çalışmasını sağlayacaktır.

TÜM MAKİNENİN DOLMASINI BEKLEYİN

Sepeti boş tutmak ne kadar cezbedici olsa da, Rebecca daha küçük parçalar yerine tam çamaşır yıkamak için beklemeyi tavsiye etti.

Bununla birlikte, bir şeyi acilen yıkamanız gerekiyorsa, giysiyi elde yıkayın ve mümkün olan en kısa sürede kurumaya bırakın.

"Paradan tasarruf etmenin en kolay yollarından biri, gereksiz çamaşırları kurutmak için çamaşır kurutma makinesini kullanmayı bırakmaktır. Fazla sudan kurtulmak için çamaşırları yıkadıktan sonra sıkma makinesine koyun ve ardından kurumaları için asın.” Uzman, "Yün gibi daha kalın malzemeler için ikinci bir sıkma işlemine ihtiyaç duyulabilir, ancak yine de size kurutmadan daha ucuza mal olacak" dedi.

