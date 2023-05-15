KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Çamaşır makinesini yanlış kullanıyorsunuz! Bu ipuçları sayesinde paranız cebinizde kalacak

Çamaşır makinesini yanlış kullanıyorsunuz! Bu ipuçları sayesinde paranız cebinizde kalacak

15.05.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamaşır makinesi hayatımızı kolaylaştırsa da su faturasının oldukça yüklü gelmesine sebep olabiliyor. Temizlik uzmanı çamaşır makinesinin yanlış kullandığını belirterek su faturanızın düşmesini ve paranızın cebinizde kalmasını sağlayacak yöntemleri açıkladı.

Çamaşır makinesini yanlış kullanıyorsunuz! Bu ipuçları sayesinde paranız cebinizde kalacak

Çamaşır makinesi en sık kullandığımız ev eşyaları arasında yer alıyor. Neredeyse her gün açılan çamaşır makineleri su faturalarını artırıyor. Özellikle yaz aylarında artış gösteren su faturalarını düşürmek için çamaşır makinesinde uygulayacağınız ufak ipuçlarına dikkat edebilirsiniz. Bu yöntemler sayesinde su faturanızda gözle görülür değişimler yaşayabilirsiniz.

DOĞRU ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANIMI

DAHA DÜŞÜK SICAKLIKLAR

Ekran görüntüsü 2023-05-15 135344

The Express'e konuşan temizlik uzmanı insanları çamaşırlarını yıkarken sıcaklığı yaklaşık 30C'ye düşürmeye çağırdı. Giysileri daha soğuk bir sıcaklıkta yıkamanın, daha az çalıştırma maliyetine sahipken yine de işi yaptığını belirtti.

Uzmana göre, giysilerinizi 40C'ye kıyasla 30C'de yıkamayı seçerseniz yaklaşık yüzde 57 tasarruf edebilirsiniz. “Pahalı yıkamalar, makinenizdeki ayarlardan da kaynaklanabilir. Kıyafetlerinizi 1,00 sıkma hızında 30 dakikalık basit bir yıkamaya ayarlamak da aynı derecede işe yarar."

Nevresim gibi daha derin bir yıkama gerektiren öğeler için eko modu ayarını denemenizi tavsiye etti. Bu daha az su ve elektrik kullanacaktır.

FİLTRE TEMİZLİĞİ

Ekran görüntüsü 2023-05-15 135412

Maliyetleri daha da düşürmek istiyorsanız, profesyonel, fazla kir ve tozdan kurtulmak için filtrenin ayda bir temizlenmesini tavsiye etti. Bunu temizlemek için sabunlu su ve sünger kullanılabileceğini ve daha dar köşeler için eski bir diş fırçası kullanılmasını önerdi.

Uzmanlar bu alanların en az birkaç ayda bir temizlenmesini tavsiye ediyor - bu uygulama hem iyi hijyen sağlayacak hem de çamaşır makinesinin verimli çalışmasını sağlayacaktır.

TÜM MAKİNENİN DOLMASINI BEKLEYİN

Ekran görüntüsü 2023-05-15 135435

Sepeti boş tutmak ne kadar cezbedici olsa da, Rebecca daha küçük parçalar yerine tam çamaşır yıkamak için beklemeyi tavsiye etti.

Bununla birlikte, bir şeyi acilen yıkamanız gerekiyorsa, giysiyi elde yıkayın ve mümkün olan en kısa sürede kurumaya bırakın.

"Paradan tasarruf etmenin en kolay yollarından biri, gereksiz çamaşırları kurutmak için çamaşır kurutma makinesini kullanmayı bırakmaktır. Fazla sudan kurtulmak için çamaşırları yıkadıktan sonra sıkma makinesine koyun ve ardından kurumaları için asın.” Uzman, "Yün gibi daha kalın malzemeler için ikinci bir sıkma işlemine ihtiyaç duyulabilir, ancak yine de size kurutmadan daha ucuza mal olacak" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En güzel kız tahmininiz karakter özelliklerinizi belirliyorEn güzel kız tahmininiz karakter özelliklerinizi belirliyor
Tamamen transparan gelinliği ile olay oldu! Doğmamış kızına...Tamamen transparan gelinliği ile olay oldu! Doğmamış kızına...
Büyük göğüsleri yüzünden eleştiriliyor! Saklamak için...Büyük göğüsleri yüzünden eleştiriliyor! Saklamak için...
Anahtar Kelimeler:
su faturası para temizlik çamaşır makinesi fatura ipucu uzman Göz

En Çok Okunan Haberler

Meclise girebildiler mi? İkisi de açıklama yaptı

Meclise girebildiler mi? İkisi de açıklama yaptı

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Giydiği kıyafetlerle ilgi çekiyor! "Tanıdığım en seksi büyükanne"

Giydiği kıyafetlerle ilgi çekiyor! "Tanıdığım en seksi büyükanne"

"Seksten daha iyi" diyerek viral oldu! Uzmanlar uyardı

"Seksten daha iyi" diyerek viral oldu! Uzmanlar uyardı

Büyük göğüslerini çanta gibi kullanıyor! Sütyenine koyduğu...

Büyük göğüslerini çanta gibi kullanıyor! Sütyenine koyduğu...

20 yaş genç gözükmesini sağlayan gençlik iksiri sırrı...

20 yaş genç gözükmesini sağlayan gençlik iksiri sırrı...

İlginizi Çekebilir

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.