Çamaşır makinesinin altından neden su gelir? Çamaşır makinesinin altından su geliyorsa ne yapmalı?

Çamaşır makinesi çalışırken suyun tahliye borusundan gidere akması gerekir. Su, makineden dışarı sızıyorsa bir arızanın habercisidir. Bu durum, makinenin normal çalışmasında bir aksaklık olduğunu gösterir. Böyle bir durumda makine hızlıca kapatılarak arızanın sebebi araştırılmalıdır.

Çamaşır makinesinin altından neden su gelir?

Çamaşır makinesinin altından su gelmesi zaman zaman karşılaşılan bir durumdur. Bu durum genellikle makinede bir sızıntı ya da conta probleminden kaynaklanır. Su sızdırmasının en yaygın nedenlerinden biri de makinenin içinde yer alan hortumların gevşemesi, çatlaması ya da yırtılmasıdır. Özellikle de su tahliye hortumu ya da deterjan bölmesine bağlı olan bağlantılarda meydana gelen kaçaklar, suyun doğrudan makinenin altına sızmasına sebep olabilir.

Ayrıca kazan ile dış gövde arasında bulunan kapak körüğü zarar görmüşse, yıkama sırasında su dışarıya akabilir. Pompa arızası ve filtre tıkanıklıkları da makinenin su sızdırmasına neden olabilir.

Su sızdırmasının nedeni ne olursa olsun müdahale etmeden, yetkili bir servisle görüşmek önemlidir. Su sızdırması varken makineyi kullanmaya devam etmek sızıntıyı artırarak banyoya zarar vermenin yanı sıra makinaya da zarar verebilir.

Çamaşır makinesinin altından su geliyorsa ne yapmalı?

Çamaşır makinesinin altından su geliyor ise ilk olarak makine hemen durdurulmalıdır. Ardından fiş prizden çıkarılarak güvenlik sağlanmalıdır. Sonrasında suyun nereden geldiğini gözlemlemek için suyun kaynağı anlaşılmaya çalışılmalıdır. Makinenin arkasındaki su giriş hortumları ve alt kısımda yer alan tahliye hortumu kontrol edilerek gevşeme, çatlak veya yırtık olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer bu bölgelerde hasar yoksa, filtre bölümü açılarak tıkanıklık ya da birikinti olup olmadığını kontrol etmekte de fayda vardır.

Görünürde bir parça arızası varsa parça değişimi için bir uzmandan yardım alınabilir. Eğer sorun gözle görünür bir parça arızasından kaynaklanmıyorsa daha büyük bir sorun oluşmaması açısından yetkili bir teknik servisten destek alınmalıdır.