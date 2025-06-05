Çamaşır makinesinin kazanından neden ses gelir? Çamaşır makinesinin kazanından ses geliyorsa ne yapmalı?

Günlük yaşamın en çok kullanılan araçlarından biri olan çamaşır makineleri, teknolojik gelişmeler sonucunda ev işlerini büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Bu araçlar hem daha etkin bir hijyen hem de zamandan tasarruf sağlar. Teknolojik cihazlar söz konusu olduğunda bazen arızalar da yaşanabilir. Bu arızalar hakkında fikir sahibi olmak için pek çok kişi internette araştırma yapar. Bilhassa çamaşır makinesinin kazanından ses geliyor sorunu sıklıkla araştırılan bir konudur.

Çamaşır makinesinin kazanından neden ses gelir?

Çamaşır makinelerinin kazanlarından ses gelen kişiler bu sorusunun sebebini araştırır. Kazandan ses gelmesinin nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Çamaşır makinesinin içindeki eşyaların tamburda eşit bir şekilde dağılmaması kazanın dönmesinde dengesizliğe yol açabilir. Bilhassa yorgan, havlu ve battaniye gibi ağır eşyaların belli bir tarafa toplanması nedeniyle makine sarsılır.

Eşyaların cebinde bozuk para, toka, düğme gibi sert objelerin unutulması da bu sesin nedenleri arasındadır. Bu objeler dönüş esnasında tambur ile kazan arasına sıkışabilir.

Kazanı dönmesini sağlayan rulmanlar zamanla eskiyebilir ve bozulduğunda ise gıcırdayan bir sese neden olur. Bu durum genelde daha ciddi bir arıza belirtisidir.

Makinenin dengede durmasını sağlayan amortisör veya yaylar gevşerse kazan aşırı sallanabilir. Kazanın alt şaseye çarpmasından dolayı da ses ortaya çıkabilir.

Çamaşır makinesinin kazanından ses geliyorsa ne yapmalı?

Makineden farklı sesler geldiğinde zarar görmemesi için makinenin hemen durdurulması gerekir. Çamaşırlarların tambur içinde dengesiz olması durumunda bunların eşit oranda makinenin içerisine yayılması sağlanmalıdır. Çamaşırların cebinde herhangi bir sert cisim varsa tambur ve lastik contası kontrol edilmelidir. Bu bölgede sıkışmış bir eşya varsa teknik servis çağırmak gerekebilir.

Diğer sorunlar için makinenin alt bölümündeki tahliye filtresi kontrol edilerek gerekirse temizlenmelidir. Bu sayede pompa kısmındaki tıkanıklık giderilebilir. Yapılan tüm kontrollerin ardından hâlâ ses geliyorsa bu ciddi bir arıza olabilir. Bu durumda profesyonel bir teknik servisten destek alınmalıdır.