Çamaşır makinesinin kazanından neden ses gelir? Çamaşır makinesinin kazanından ses geliyorsa ne yapmalı?

Günlük yaşamın en çok kullanılan araçlarından biri olan çamaşır makineleri, teknolojik gelişmeler sonucunda ev işlerini büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Bu araçlar hem daha etkin bir hijyen hem de zamandan tasarruf sağlar. Teknolojik cihazlar söz konusu olduğunda bazen arızalar da yaşanabilir. Bu arızalar hakkında fikir sahibi olmak için pek çok kişi internette araştırma yapar. Bilhassa çamaşır makinesinin kazanından ses geliyor sorunu sıklıkla araştırılan bir konudur.
Çamaşır makinelerinin kazanlarından ses gelen kişiler bu sorusunun sebebini araştırır. Kazandan ses gelmesinin nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
Makineden farklı sesler geldiğinde zarar görmemesi için makinenin hemen durdurulması gerekir. Çamaşırlarların tambur içinde dengesiz olması durumunda bunların eşit oranda makinenin içerisine yayılması sağlanmalıdır. Çamaşırların cebinde herhangi bir sert cisim varsa tambur ve lastik contası kontrol edilmelidir. Bu bölgede sıkışmış bir eşya varsa teknik servis çağırmak gerekebilir.
Diğer sorunlar için makinenin alt bölümündeki tahliye filtresi kontrol edilerek gerekirse temizlenmelidir. Bu sayede pompa kısmındaki tıkanıklık giderilebilir. Yapılan tüm kontrollerin ardından hâlâ ses geliyorsa bu ciddi bir arıza olabilir. Bu durumda profesyonel bir teknik servisten destek alınmalıdır.