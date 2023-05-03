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Çamaşır suyu lekesini çıkarmak çok kolay! Kıyafetlerinizi çöpe atmaya gerek kalmayacak

03.05.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamaşır suyu en çok kullanılan temizlik malzemesi olarak biliniyor. Neredeyse her evde yer alan çamaşır suyu özellikle lavabo ve tuvalet temizliğinde sıklıkla kullanılıyor. Çamaşır suyunun kıyafetlere değmesi büyük izlere sebep olabiliyor. Ancak çamaşır suyu lekesini çıkarmak için etkili çözümler bulunuyor.

Çamaşır suyu lekesini çıkarmak çok kolay! Kıyafetlerinizi çöpe atmaya gerek kalmayacak

Çamaşır suyu lekeleri kıyafetlerin mahvolmasına neden olabiliyor. Bu lekelerin çıkmayacağını düşünenler kıyafetlerini çöpe atmak zorunda kalıyor. Bazıları ise 'Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar?' sorusunu araştırıyor. Çamaşır suyu lekesini çıkartmak için oldukça kolay yöntemler bulunuyor.

ÇAMAŞIR SUYU LEKESİNİ ÇIKARMAK İÇİN

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  • Beyaz kıyafetlerdeki çamaşır suyu lekesini çıkarmak için, sirke kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı beyaz sirkeyi, 1 bardak temiz su ile seyreltin ve lekenin üzerine uygulayın. Ardından temiz bir bezle yavaşça lekeyi silin. Arada suya bandırarak bezi nemlendirin.
  • Az miktarda suyun içerisine karbonat ekleyin ve diş macunu kıvamına getirin. Çamaşır suyu lekesinin olduğu bölgeye, bu karışımı sürün ve kuruyana kadar bekletin. 15 dakika bekledikten sonra, temiz bir fırça yardımıyla lekeli bölgeyi çitileyin.

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  • Metil alkol de, çamaşır suyu lekesini çıkarmak için kullanılır. Ancak metil alkol solumak, insan sağlığı çok ciddi zararlara yol açabilir. Bu yüzden mutlaka maske ve eldiven kullanılmalı, metil alkol ile temas edilmemeli ve alanın pencereleri açık tutulmalıdır.
  • Son olarak çamaşır suyu lekesini çıkarmak için, lekeli bölgeye bol miktarda soda dökmeyi deneyebilirsiniz. Soda, lekenin üzerinde bekletildikten sonra, temiz bir beze biraz daha soda dökülür ve lekeli bölge ovalanır. Ardından makinede uygun derecede yıkanır.

ÇAMAŞIR SUYU LEKESİNİ KAMUFLE ETMEK İÇİN

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Çamaşır suyu lekesini çıkaramadıysanız, kamufle etme yöntemlerini deneyebilirsiniz;

  • Çamaşır suyu lekesinin olduğu yere, renkli ip ve kumaşlarla yama yapabilirsiniz.
  • Lekeli bölgenin üzerine rozet, kumaş figür gibi kapatıcı ürünler yapıştırabilirsiniz.
  • Eğer leke koyu renkli kıyafetteyse, lekeli bölgeyi uygun renkli keçeli kalem ile boyayabilirsiniz.
  • Kıyafeti kamufle edemediyseniz, lekesiz bölgeleri keserek başka ürünler yapmak için değerlendirebilirsiniz.
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çamaşır suyu temizlik kıyafet

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