Çamaşır suyu lekesini çıkarmak çok kolay! Kıyafetlerinizi çöpe atmaya gerek kalmayacak

Çamaşır suyu lekeleri kıyafetlerin mahvolmasına neden olabiliyor. Bu lekelerin çıkmayacağını düşünenler kıyafetlerini çöpe atmak zorunda kalıyor. Bazıları ise 'Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar?' sorusunu araştırıyor. Çamaşır suyu lekesini çıkartmak için oldukça kolay yöntemler bulunuyor.

ÇAMAŞIR SUYU LEKESİNİ ÇIKARMAK İÇİN

Beyaz kıyafetlerdeki çamaşır suyu lekesini çıkarmak için, sirke kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı beyaz sirkeyi, 1 bardak temiz su ile seyreltin ve lekenin üzerine uygulayın. Ardından temiz bir bezle yavaşça lekeyi silin. Arada suya bandırarak bezi nemlendirin.

Az miktarda suyun içerisine karbonat ekleyin ve diş macunu kıvamına getirin. Çamaşır suyu lekesinin olduğu bölgeye, bu karışımı sürün ve kuruyana kadar bekletin. 15 dakika bekledikten sonra, temiz bir fırça yardımıyla lekeli bölgeyi çitileyin.

Metil alkol de, çamaşır suyu lekesini çıkarmak için kullanılır. Ancak metil alkol solumak, insan sağlığı çok ciddi zararlara yol açabilir. Bu yüzden mutlaka maske ve eldiven kullanılmalı, metil alkol ile temas edilmemeli ve alanın pencereleri açık tutulmalıdır.

Son olarak çamaşır suyu lekesini çıkarmak için, lekeli bölgeye bol miktarda soda dökmeyi deneyebilirsiniz. Soda, lekenin üzerinde bekletildikten sonra, temiz bir beze biraz daha soda dökülür ve lekeli bölge ovalanır. Ardından makinede uygun derecede yıkanır.

ÇAMAŞIR SUYU LEKESİNİ KAMUFLE ETMEK İÇİN

Çamaşır suyu lekesini çıkaramadıysanız, kamufle etme yöntemlerini deneyebilirsiniz;