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Çambaşı’nın cazibesi arttırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:04 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Çambaşı’nın cazibesi arttırılacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz Bölgesi’nin önemli yaylarından biri olan Çambaşı Yaylası’nda yapacakları yatırım ve çalışmalarla hizmet kalitesini artırıp turizmi geliştireceklerini söyledi.
Başkan Güler, “Çambaşı bizim için bulunmaz bir nimet. Canlılığın 12 ay yaşanmasını istediğimiz yaylamızda yaşam kalitesini artırmak için ne ihtiyaç varsa gidereceğiz” dedi.

“Çambaşı’nda 12 ay canlılık yaşanacak”
Ordu’yu yazı ve kışıyla 12 ayı canlı olan bir şehir haline dönüştürmek istediklerini ifade eden Başkan Güler, “Ordu artık 3 ay yazın yaşandığı bir şehir değil. Bardağın dolu tarafından bakarak yazı ve kışıyla 12 ayı canlı olan bir şehir haline dönüştürmek için çalışıyoruz. Buna göre bir hazırlık yapıyoruz. İlimiz için önemli değerlerden biri olan Çambaşı Yaylası da hareketliliği artırmayı amaçladığımız turizm alanlarından birisi. Yaylamızın ne ihtiyacı varsa giderecek ve yaşam kalitesini artıracağız. Çambaşı Yaylası’na uzman aşçılar getirip ziyaretçilere iyi eti tattırmak istiyoruz. Orası bizim için bulunmaz bir nimet” dedi.

Çambaşı’na ulaşımda alternatif: Dereyolu
Çambaşı-Kabadüz yolunun yapım çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Güler, Çambaşı’na ulaşımda alternatif yol müjdesi verdi. Dere yolu üzerinden yaylaya ulaşım sağlanacağını belirten Başkan Güler, “Dere yolu ile yarım saatte Topçam’da olacağız. Topçam’dan ‘Yeşil Yola’ bir bağlantı var. O yolun kazısı ve asfaltının bir kısmı bitti. Yaza kadar bu yolu tamamlayarak Çambaşı’na ulaşım sağlayacağız. Bu yol kara yollarına standartlarına uygun olacak. Yapacağımız bu çalışma Çambaşı-Kabadüz yolunu atıl duruma düşürmeyecek, sadece alternatif olacak” ifadelerini kullandı.

Çambaşı’nın cazibesi arttırılacak

Çambaşı’nın cazibesi arttırılacak

Çambaşı’nın cazibesi arttırılacak

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