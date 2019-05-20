Çambaşı’nın cazibesi arttırılacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz Bölgesi’nin önemli yaylarından biri olan Çambaşı Yaylası’nda yapacakları yatırım ve çalışmalarla hizmet kalitesini artırıp turizmi geliştireceklerini söyledi.

Başkan Güler, “Çambaşı bizim için bulunmaz bir nimet. Canlılığın 12 ay yaşanmasını istediğimiz yaylamızda yaşam kalitesini artırmak için ne ihtiyaç varsa gidereceğiz” dedi.

“Çambaşı’nda 12 ay canlılık yaşanacak”

Ordu’yu yazı ve kışıyla 12 ayı canlı olan bir şehir haline dönüştürmek istediklerini ifade eden Başkan Güler, “Ordu artık 3 ay yazın yaşandığı bir şehir değil. Bardağın dolu tarafından bakarak yazı ve kışıyla 12 ayı canlı olan bir şehir haline dönüştürmek için çalışıyoruz. Buna göre bir hazırlık yapıyoruz. İlimiz için önemli değerlerden biri olan Çambaşı Yaylası da hareketliliği artırmayı amaçladığımız turizm alanlarından birisi. Yaylamızın ne ihtiyacı varsa giderecek ve yaşam kalitesini artıracağız. Çambaşı Yaylası’na uzman aşçılar getirip ziyaretçilere iyi eti tattırmak istiyoruz. Orası bizim için bulunmaz bir nimet” dedi.