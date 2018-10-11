Cambridge Düşesi Kate 'Erdem'den vazgeçmiyor

Prens William ile evlenerek İngiliz kraliyet ailesine giren Kate Middleton, dün Londra'da, Victoria&Albert Müzesi'ndeki bir açılışa katıldı. Düşes, yine her zamanki gibi ilgi odağı oldu.

Programı hayli yoğun olan Middleton açılış için Türk asıllı modacı Erdem Moralıoğlu'nun imzasını taşıyan bir kıyafet giydi. Kareli kıyafetini bordo bir kemer, aynı renk ayakkabılar ve küçük bir çanta ile tamamlayan Middleton yine şıklığıyla göz kamaştırdı. Kate'in giydiği bu elbise 2018'in ilkbahar/yaz koleksiyonundan.

Kate Middleton'un bu elbise seçimi Kraliyet'in yeni üyesi Meghan Markle'ın kıyafetlerine benzetildi. Ünlü moda tasarımcıları Kate için, 'Meghan'dan mı esinleniyor' yorumları yaptı.

Kate Middleton başta olmak üzere birçok ünlünün tasarımlarını giymek için yarıştığı Erdem Moralıoğlu, moda dünyasında Erdem adıyla tanınıyor. Kate Middleton'ın gardrobunun hatırı sayılır bir bölümü onun kıyafetlerinden oluşuyor.

Annesi İngiliz, babası Türk olan Erdem Moralıoğlu Kanada'da dünyaya geldi ama kariyerini İngiltere'de sürdürüyor. Zaten Kate Middleton'ın 2011 yılındaki Kanada ziyaretinde onun imzasını taşıyan kıyafetler giymesinin nedeni de Moralıoğlu'nun doğum yeri. Çünkü Düşes, herhangi bir ülkeye resmi ziyarette bulunduğunda ya o ülkenin bayrağından renkler taşıyan kıyafetler giyiyor ya da o ülkede doğmuş bir modacının tasarımlarından birkaç kıyafet yerleştiriyor valizine.

Aslında Erdem, moda dünyasında çoktan adını duyurmuş bir tasarımcıydı ama Middleton'ın 2011 yılında giydiği kıyafetler sayesinde aniden hayranları artmaya başardı. Ama en büyük hayranı da Kate Middleton'ın ta kendisi.

