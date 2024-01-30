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  4. Camdan atlamak istedi, son anda kurtardılar! Korku dolu anlar kamerada

Camdan atlamak istedi, son anda kurtardılar! Korku dolu anlar kamerada

30.01.2024 17:59 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir apartmanın 2’nci katından atlamak isteyen kadını, içeridekiler son anda yakaladı. Camdan sarkan kadın, bu sırada yoldan geçerken durdurulan vincin sepetine binen kişinin yardımıyla içeriye alındı. Korku dolu o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İşte detaylar...

Camdan atlamak istedi, son anda kurtardılar! Korku dolu anlar kamerada

Korkutan olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesindeki 7 katlı H. Halim Apartmanı’nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, apartmanın 2’nci katındaki daireden atlamak istedi. Ancak bu sırada içeridekiler, pencereden kadını kollarından tuttu.

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Sarkan katının düşme ihtimaline karşın aşağıda toplananlar ise buldukları çarşaf ve benzeri şeylerle branda oluşturmaya çalıştı. İçeriden biri de toplananlara sünger attı.

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Çevredekiler, bu sırada yoldan geçen sepetli vincin sürücüsünden yardım istedi. Vincin sepetine binen kişi, pencereye çıkıp, kadının içeri alınmasına yardım etti.

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O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kadın, çağırılan ambulansla tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken, polis ise olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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