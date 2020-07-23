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Cami avlusunda kendini asan genci imam ölümden kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2020 17:26 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, caminin avlusunda gölgeliğe kendini iple asan gencin hayatını imam kurtardı. Genç tedaviye alınırken, imam İlhan Akar vatandaşlık görevini yaptığını söyledi.

Cami avlusunda kendini asan genci imam ölümden kurtardı

Darıca Nenehatun Mahallesi'ndeki Kurban Erol Camii İmamı İlhan Akar, saat 04.00 sıralarında avludan gelen sesler üzerine dışarıya çıktığında, gölgelikte ipe asılı kişiyi gördü. İlhan Akar, ipe asılı vaziyetteki genci kurtarmaya çalışırken, bir yandan da bağırarak yardım istedi. Koşarak avluya gelenler, imam ile birlikte genci asılı olduğu ipten kurtardı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ismi öğrenilemeyen gencin bir süredir de psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İlhan Akar vatandaşlık görevini yaptığını söyleyerek açıklama yapmazken, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, masayı gölgeliğin altına çekerek kendini asan gencin, kısa süre sonra da imam Akar'ın ve çevredeki vatandaşların gelmesi ile kurtarılması yer aldı.

DHA

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