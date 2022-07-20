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Cami avlusunda korkunç olay! Kanlar içinde kalan, 17 yaşındaki Nasir kurtarılamadı

20.07.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Suruç'taki Yeşilova Camisi'nin avlusunda korkunç bir olay yaşandı. 17 yaşındaki Suriye uyruklu Nasir Hitto bilinmeyen bir sebeple bıçaklandı. Göğsünden aldığı darbelerle ağır yaralanan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cami avlusunda korkunç olay! Kanlar içinde kalan, 17 yaşındaki Nasir kurtarılamadı

Cami avlusundaki cinayet Şanlıurfa'da meydana geldi. Suruç ilçesi Dikili Mahallesi'ndeki Yeşilova Camisi'nde; İddiaya göre, Suriye uyruklu Nasir Hitto, henüz nedeni öğrenilmeyen sebepten dolayı kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI, KURTARILAMADI

Hitto, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye gelen ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hitto, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili caminin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

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Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

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Şanlıurfa
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