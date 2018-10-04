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Cami imamı cemaati direnişe çağırdı ama yıkımı engelleyemedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 09:38 | Son Güncelleme

İstanbul Üsküdar'daki Esentepe Cami, belediye ekipleri tarafından sabaha karşı yıkıldı. 4 yıl önce restorasyonu yapılan cami için dün yıkım kararı alınmış ancak cami imamının cemaati direnişe çağırmasıyla belediye ekipleri camiyi yıkamadan geri dönmüştü. Sabaha karşı yeniden bölgeye gelen ekipler, TOMA'lar ve polis ekipleri eşliğinde tarihi camiyi yıktı. Belediye cami yıkımıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

İstanbul’da Üsküdar Belediyesi ekipleri, Kirazlıtepe’de bulunan Esentepe Camii’ni yıkmak için dün sabah saatlerinde harekete geçti.

İMAM, CEMAATİ DİRENİŞE ÇAĞIRDI

İmam ise cami hoparlöründen mahalle halkını direnişe çağırdı. Mahallelinin cami önünde toplanmasıyla belediye ekipleri yıkım yapamadan geri döndü.

VATANDAŞLAR UYUYUNCA GECE DÖNDÜLER

Üsküdar Belediyesi’ne bağlı yıkım ekibi, dün gece saatlerinde Esentepe Cami’ni yıkmak için yeniden bölgeye geldi.

İş makineleri gece yarısı caminin yıkımına başladı. Caminin yıkım görüntülerini CHP Milletvekili Mahmut Tanal yayımladı. Yıkım ekibine TOMA’lar ve çevik kuvvet ekiplerinin de eşlik ettiği görüldü.

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4 YIL ÖNCE RESTORE EDİLİP İBADETE AÇILMIŞTI

Bu sabah yıkılan Esentepe Camii, Üsküdar Belediyesi tarafından restore ettirilmiş ve 2014 yılıl Eylül ayında Başkan Hilmi Türkmen'in katıldığı törenle yeniden ibadete açılmıştı.

Açılış töreninde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar'daki camilerimizin tefrişatıyla yakından ilgileniyoruz. Önümüzdeki günlerde camilerimizin lavabolarında, abdesthanelerinde, bir Üsküdarlıya yakışır pırıl pırıl tertemiz lavabolar inşa edeceğiz ve önce merkezdeki camilerden başlayacağız.” demişti.

Cami çıkışında ise törene katılanlara, etli pilav, ayran ve tulumba tatlısı ikram edilmişti.

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