Cami saldırısı sonrası Yeni Zelanda'da 'Ramazan' kararı

Radyo Yeni Zelanda’da yer alan habere göre, Ramazan ayı boyunca ülke genelindeki camilerde güvenliğin sağlanması için uygulanacak tedbirlerin yanı sıra ek tedbirler konusunda polisin desteğini de aldıklarını belirten Mustafa Faruk, Yeni Zelanda polisine bu destek için teşekkür etti.

Faruk, "Yeni Zelanda ordusunda görev yapan ve ülke genelindeki camilerimizde kendi güvenliğimizi koordine etmemize yardımcı olacak bir Müslüman atadık." ifadelerini kullandı.

CAMİLERDE TOPLU İFTAR OLMAYACAK

Geçmiş yıllarda gerçekleşen bazı uygulamaların bu sene güvenlik nedeniyle yapılmayacağını ifade eden Faruk, ülkenin dört bir yanındaki camilerde daha önceden planlanan toplu iftar programı gibi etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonu Başkanı Faruk, farklı inançlardan olan Yeni Zelandalılara İslamiyet’in anlatıldığı Cami Açık Günleri'nin de Haziran ayına ertelendiğini bildirdi.

"İNSANLARI KENDİ CAMİLERİMİZE GETİREMİYORUZ"

Yaklaşık 10 camide bu hafta sonu gerçekleşmesi planlanan etkinliği de iptal etmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Başkan Faruk, "Yeni Zelandalılara teşekkürlerimizi nasıl ifade edebileceğimizi bulmaya çalışıyoruz ancak güvenlik nedeniyle insanları şimdi kendi tesislerimize (camilere) getiremiyoruz." dedi.