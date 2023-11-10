'Camide imam malum kişiye rahmet okudu! Biz çıktık' Sosyal medya bu videoya tepki gösteriyor... Atatürk'e büyük saygısızlık!

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında sosyal medyada olay yaratan bir video yayıldı. İşte Atatürk'e büyük saygısızlık yapılan o videodaki sözlerin detayları...

"İMAM, MALUM KİŞİYE RAHMET OKUDU"

Şahsın videoda "Az önce Gayrettepe'de bulunan camide hutbede herhangi bir şekilde bulunmamasına rağmen, anılmamasına rağmen imam vaazında zat-ı malum olan kişiye rahmet okudu. Ve namazdan sonra da onun ruhuna Kur-an okunup o şekil hediye edeceğini söylediler." dediği duyuldu.

O sırada çevredeki bir kişi şahsın yanına gelerek lafa girdi ve "Başkan biraz önce camide sen mi..." diye sorunca şahıs, "Aynen bendim o. Hakkını helal et eyvallah. Allah razı olsun" dedi. O sırada yanına gelen kişi, videodaki şahsa sarılırken "Hakkımı helal etmiyorum, raconu kesip geri çıktım. Seninle tartışmaya kalkanı ağzına bir tane patlattım" şeklinde konuştu.

"BUNLARIN ARKASINDA NAMAZ KILINMAZ! ALLAH BİZLERİ BU KAFİRLERDEN BERİ ETSİN"

Ardından videodaki şahsın "Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Bunların arkasında namaz kılınmaz. Bu abimiz de bizimle birlikteydi. Allah kafirleri, müşrikleri kahretsin. Bizleri bu kafirlerden beri etsin. Biz çıktık, başka cami var ileride sağda bir cami var... Maalesef Allah bizi nefsimize bırakmasın." dediği duyuldu.

Söz konusu görüntü sosyal medyada hızla yayıldı.





