Camide katliam yapan terörist cezaevi şartlarından şikayetçi

MELBOURNE (AA) -Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerinde 50 masum insanı katleden, 50’sini de yaralayan terörist Brenton Tarrant, cezaevindeki haklarının ihlal edildiğini öne sürerek şikayette bulundu.

Yeni Zelanda Stuff’ta yer alan habere göre, maksimum güvenlikli Auckland Hapishanesi’ndeki hücresinde mahkemeye çıkacağı günü bekleyen terörist Brenton Tarrant'ın, hapishanedeki haklarının verilmediği gerekçesiyle Ceza İnfaz Kurumuna (Department of Corrections) resmen başvuruda bulunduğu bildirildi.

Al Nur ve Linwood camilerine cuma namazı esnasında otomatik silahlarla saldırıda bulunan ve yaptığı katliamı sosyal medyadan canlı yayınlayan terörist teröristin Ceza İnfaz Kurumuna yaptığı başvuruda, televizyon izleme, telefonda konuşma ve ziyaretçi kabul etmesine izin verilmemesinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

- Hukukçular ve Ceza İnfaz Kurumu: "Terörist olağan haklara sahip değil"

Ceza İnfaz Kurumu ve hukukçular, Christchurch’teki iki camide aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bunduğu 50 masum insanı katleden, 50’sini de yaralayan teröristin, mevcut yasalara göre normal mahkumlara sağlanan haklara sahip olmadığını açıkladı.