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Camide namaz kılarken başından vurmuştu... İfadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken PKK detayı

09.01.2023 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da Halil İbrahim Güçin (29), eski eşinin akrabası Cengiz U. (36) tarafından cami içinde namaz kıldığı sırada başından vuruldu. Ağır yaralanan Güçin'in hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Teslim olan Cengiz U.'nun ifadesinde Güçin'in PKK propagandası yaptığını öne sürdüğü belirtildi. İşte olayın detayları...

Kan donduran olay, Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Paşaçayırı Camii'nde dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Öğle namazı için camiye gelen Halil İbrahim Güçin (29), eski eşinin amcaoğluyla karşılaştı. 4 kasten yaralama, tehdit ve hırsızlık gerekçesiyle toplam 6 suç kaydı bulunan Cengiz U., Halil İbrahim Güçin'i (29) bir el ateş ederek silahla kafasından vurdu.

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BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Olay sonrası silahlı saldırıyı gerçekleştiren Cengiz U. kaçarken, Güçin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Cengiz U. daha sonra karakola giderek teslim oldu. Hastaneye kaldırılan ve ağır yaralı olan Güçin'in beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi.

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İFADESİNDE DİKKAT ÇEKEN PKK DETAYI

Cengiz U. emniyetteki ilk ifadesinde, Güçin'in 2021 yılında boşandığı eski eşi Gülay Aslan'ın amcasının oğlu olduğunu belirtti. Cengiz U.'nun, Güçin'in terör örgütü PKK propagandası yaptığını öne sürdüğü kaydedildi. Bu sebeple aralarında husumet başladığını konuyla ilgili CİMER'e ve savcılığa şikayette bulunduğunu öne süren Cengiz U., Güçin'in babasından aldığı tehditler nedeniyle silah taşıdığını da belirtti. 1 hafta önce babasının vefat ettiğini belirten Cengiz U., dün babasının taziye yerinde Güçin ile karşılaştığını, Güçin'in kendisine bakması üzerine bir metre mesafeden silahla kafasına ateş ettiğini ifade etti. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA

Camide silahlı saldırı! Namaz kıldığı sırada başından vurdu Camide silahlı saldırı! Namaz kıldığı sırada başından vurdu

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