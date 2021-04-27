Camilerde Cuma namazı kılınacak mı? Camilerde vakit namazları, bayram namazları kılınacak mı?

Cuma namaz kılınacak mı, camide cuma namazı ve vakit namazları kılınacak mı soruları vatandaşlar tarafından merak ediyor. Korona ile mücadele kapsamında dün akşamki Kabine Toplantısı'nda yeni kararlar alındı. Peki camilerde Cuma namazı ve vakit namazları kılınacak mı?

CAMİLERDE CUMA NAMAZI VE VAKİT NAMAZLARI KILINACAK MI?

Yayınlanan genelgede hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sonlanacak şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmişti. İçişleri Bakanlığı Genelgesinde camilerin durumuna ilişkin bir detay yer almadı. Konuya ilişkin duyurunun önümüzdeki saatlerde yapılması beklenirken, Bakan Soylu'dan konuyla alakalı bir açıklama geldi.

Mali müşavirlerin kendi güzergahlarını kapsayacak şekilde bir muafiyeti olacağını söyleyen Soylu, "Her yeri gezip dolaşacak bir muafiyeti söz konusu değildir" şeklinde konuştu. Muhtarların da muafiyet sahibi olduğunu belirten Soylu, ayrıca vatandaşların da mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söyledi.

Noterlerin de nöbetçi usulü ile çalışacağını ifade eden Soylu, bankaların minimum ölçekte çalışacağını aktardı. Emekli maaşlarına ilişkin de önümüzdeki günlerde karar alınacağını söyleyen Soylu, sokak hayvanlarının bakımı için de izin verilmesinde tereddüt gösterilmemesi gerektiğini belirtti.



