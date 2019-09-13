Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, anne karnında hayat bulduğu andan itibaren ölünceye kadar her canın saygın olduğu vurgulandı. Türkiye genelindeki camilerde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "her can dokunulmazdır" konulu cuma hutbesi okundu. Hutbede, İslam'ın adalet ve eman, merhamet ve güven dini olduğu belirtilerek, koruma altına aldığı değerlerin başında yaşama hakkının geldiği vurgulandı. Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı olmaksızın bütün insanların İslam'a göre can dokunulmazlığına sahip olduğunun altı çizilen hutbede, Hazreti Muhammed'in Veda Hutbesi'ndeki "Bu zilhicce ayınız, bu Mekke şehriniz, bu arefe gününüz nasıl mukaddes ise kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde mukaddestir, dokunulmazdır" sözleriyle bu gerçeği tüm insanlığa ilan ettiği aktarıldı. Hak ve hukuk tanımadan bir insanın canına kıymanın zulüm, mağdur ve yardıma muhtaç durumdaki bir insanın hayatını kurtarmanın ise büyük bir onur olduğu belirtilen hutbede, bütün peygamberlerin getirmiş olduğu vahyin değişmez ilkesi olan bu hususun, Kur'an-ı Kerim'de, "Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir insanı öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir insanı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur" şeklinde ifade edildiği bildirildi.

Cuma hutbesinde şu ifadelere yer verildi: "Anne karnında hayat bulduğu andan itibaren ölünceye kadar her can saygındır. İslam'ın çizdiği hukuki ve ahlaki sınırlara göre, bir bebek, annesinin hayatını tehlikeye atma gibi tıbbi bir gerekçe olmadıkça, keyfi sebeplerin kurbanı olarak kürtajla yok edilemez. Bir kadın, 'namus' bahanesine sığınılarak şiddetin gaddar pençesi altında canından edilemez. 'Töremiz böyle emrediyor.' diyen koyu bir cehaletle kan davası güdülemez, hiç kimsenin canına kıyılamaz. Hatta can öyle bir emanettir ki, bir insan 'Bu can benim değil mi?' diyerek intihara dahi kalkışamaz. Asla unutulmamalıdır ki rahman ve rahim olan Rabb'imizin insanoğluna gönderdiği son din, merhamet üzerine kuruludur. Son dinin Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa rahmet elçisidir." - "İslam'da şiddete ve zulme asla yer yok" İslam'da şiddete ve zulme asla yer olmadığına işaret edilen hutbede, "Zira şiddet, zamanın silemediği ve yüreğin unutmadığı ağır bir vicdan yarasıdır. Kadın ya da erkek, çocuk ya da ihtiyar kimin canını yakarsa yaksın, şiddet apaçık bir zulümdür. Zulüm ise haramdır. Öfkesine, nefretine ya da cehaletine yenik düşerek gücünü kullanıp mazlumu ezen kişi zavallıdır. Şefkat ve merhametten yoksun olanların, hak ve adaletten uzaklaşanların düştüğü çukur ise zifiri karanlıktır." değerlendirmesinde bulunuldu.