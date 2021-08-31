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Camilere de aşı ve PCR zorunluluğu gelecek mi? Abdurrahman Dilipak'tan dikkat çeken paylaşım

31.08.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abdurrahman Dilipak, 6 Eylül'de başlayacak olan aşı ve PCR zorunluluğuna atıfta bulunarak "Camilere de aşı ve PCR zorunluluğu gelecek mi?" diye sordu.

Camilere de aşı ve PCR zorunluluğu gelecek mi? Abdurrahman Dilipak'tan dikkat çeken paylaşım

Hükûmetin Covid-19 için aldığı tedbirleri yazılarında sık sık eleştiren Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

11 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'da Maltepe Meydanı'nda miting gerçekleştirecek olan Abdurrahman Dilipak, "6 Eylül'de camilere de aşı/PCR zorunluğu gelecek mi?" diye sordu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Dilipak, şu ifadeleri kullandı:

"6 Eylül'den sonra camilere girişte aşı zorunluluğu ve/veya PCR zorunluluğu getirilecek mi? Diyanet sen ve okullar için eğitim birsen ve maarif sen ne yapıyoruz"

dilipak

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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