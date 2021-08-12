Öğrenci velilerine ya aşı ya PCR testi zorunluluğu geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MEB'in duyurduğu "ilk ders zili 6 Eylül'de" takvimine ilişkin net konuştu.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca, tüm okulların zamanında açılacağını net bir şekilde belirtti.

VELİLERE AŞI ZORUNLU MU OLACAK?

Yüz yüze eğitim için yeni tedbirlerin de hazırlandığını belirten Bakan Koca, aşı olmayan öğretmenin kalmayacağını, velilerin ise ya aşılarını tamamlayacağını ya da düzenli olarak PCR testi yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Bakan Koca şu ifadelere yer verdi:

Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir. Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilgili kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar neticesinde ilan edeceğiz. Tekrar ifade etmek istiyorum yüz yüze eğitim olmazsa olmazımızdır. Çünkü artık aşı var. Aşı, iş ve eğitim hayatı için artık bir teşvik ve tercih değil toplumsal bir ödevdir.



