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Cammu Keşmir'de cuma namazı çıkışı protesto gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 20:18 | Son Güncelleme

Hindistan Hükümetinin uyguladığı kısıtlamalara tepki gösteren yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi

NEW DELHİ (AA) - Cammu Keşmir'de Hindistan'ın uyguladığı kısıtlamalar cuma namazı çıkışı yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'da, Hindistan Hükümetinin 5 Ağustos'ta Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini iptal etmesinin ardından başlayan iletişim kısıtlamasına tepki gösteren yüzlece kişi cuma namazı çıkışı protesto düzenledi.

Göstericiler özgürlük yanlısı sloganlar atarken bazıları da "Keşmir'deki soykırımı durdurun, dünyayı uyandırın" yazılı pankartlar taşıdı.

Emniyet güçlerinin, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği, göstericilerin bir kısmıyla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı bildirildi.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülkeyle ticari ilişkilerini de resmi olarak askıya almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir Hindistan protesto

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