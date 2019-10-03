Cammu Keşmir'de gazetecilerden kısıtlamalara karşı protesto

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir grup gazeteci, Hint hükümetinin bölgenin özel statüsünü kaldırma ve eyaleti ikiye bölme kararının ardından uyguladığı kısıtlamalara karşı protesto eylemi düzenledi.

Hint hükümeti tarafından Cammu Keşmir'de iletişime ve basına getirilen kısıtlamaları protesto eden onlarca gazeteci, kollarına bağladıkları siyah bantla, "Gazetecilik bir suç değil", "Basını susturmaya son ver", "Bilgiye sınırlama getirmeyi bırak", "Gazetecilere suçlu muamelesi yapmaya son ver" yazılı dövizlerle Keşmir Basın Kulübü'nde oturma eylemi yaptı.

Hükümet tarafından iletişim kanallarına konulan engeller nedeniyle görevlerini yerine getiremediklerini belirten gazeteciler, hükümete internetin ve mobil telefon hizmetinin yeniden sağlanması talebinde bulundu.

Eyleme katılan gazetecilerin yayınladığı ortak bildiride, "Keşmir Vadisi'nin gazetecileri, daha ne kadar yalnızca resmi açıklamalara ve daima tek yönlü bir iletişim olan, ara sıra yapılan basın açıklamalarına güvenebilir?" ifadesine yer verildi.