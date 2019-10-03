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Cammu Keşmir'de gazetecilerden kısıtlamalara karşı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 17:38 | Son Güncelleme

Cammu Keşmir'de gazetecilerden kısıtlamalara karşı protesto

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir grup gazeteci, Hint hükümetinin bölgenin özel statüsünü kaldırma ve eyaleti ikiye bölme kararının ardından uyguladığı kısıtlamalara karşı protesto eylemi düzenledi.

Hint hükümeti tarafından Cammu Keşmir'de iletişime ve basına getirilen kısıtlamaları protesto eden onlarca gazeteci, kollarına bağladıkları siyah bantla, "Gazetecilik bir suç değil", "Basını susturmaya son ver", "Bilgiye sınırlama getirmeyi bırak", "Gazetecilere suçlu muamelesi yapmaya son ver" yazılı dövizlerle Keşmir Basın Kulübü'nde oturma eylemi yaptı.

Hükümet tarafından iletişim kanallarına konulan engeller nedeniyle görevlerini yerine getiremediklerini belirten gazeteciler, hükümete internetin ve mobil telefon hizmetinin yeniden sağlanması talebinde bulundu.

Eyleme katılan gazetecilerin yayınladığı ortak bildiride, "Keşmir Vadisi'nin gazetecileri, daha ne kadar yalnızca resmi açıklamalara ve daima tek yönlü bir iletişim olan, ara sıra yapılan basın açıklamalarına güvenebilir?" ifadesine yer verildi.

Hükümetten yapılan açıklamada ise "Bilgiyi yaymak için düzenli basın açıklamaları yapılıyor ve brifingler düzenleniyor." ifadesi kullanıldı.

- Basına yönelik kısıtlamalar

Yetkililer, yerel gazeteciler için başkent Srinagar'da, vardiyalı çalışabilecekleri bir medya iletişim merkezi kurdu.

Merkezi yöneten bilgi departmanı, her gazetecinin internete girmesi için 15 dakika ayırdı.

İnternet ablukası bölgedeki medya faaliyetlerini de etkiledi ve Srinagar'dan yayın yapan çoğu gazete, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos'tan bu yana baskılarını güncelleyemedi.

Yabancı gazetecilerin bölgeyi ziyaret etmelerine izin verilmiyor.

"India Today"in haberine göre, protesto sırasında bir gazeteci, "Medya iletişim merkezi, kesinlikle talepleri karşılayamıyor. Günümüzde ve bu çağda gerçek ihtiyacın yerini nasıl alabilir? Çalışmamız engelleniyor. Gazetelerin internet baskısı yapılmıyor. Telefonlarımız çalışmadığı için kaynaklarımıza ulaşamıyoruz." dedi.

- Cammu Keşmir'deki kısıtlamalar

Cammu Keşmir'de Hint güvenlik güçlerinin 5 Ağustos'tan bu yana aldığı olağanüstü önlemler nedeniyle Srinagar ve diğer kentlerin büyük bölümü polis barikatları ve dikenli tellerle çevrilmiş durumda.

Seyahat kısıtlamaları nedeniyle halk sokaklara çıkamıyor, toplu taşıma hizmetleri verilmiyor, dükkanlar ve iş yerleri kapalı bulunuyor.

Telefon hatlarının ve internet hizmetinin kesilmesi nedeniyle Keşmirliler yakınlarıyla haberleşmekte ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşıyor, az sayıda öğrenci derslere devam edebiliyor.

Jamia Mescid ve Dargah Şerif gibi büyük camilerde kitlesel gösterilere sebep olacağı gerekçesiyle cuma namazı kılınmasına müsaade edilmiyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının ardından gözaltına alınan yerel siyasi liderler, kamu çalışanları ve bağımsızlık yanlısı aktivistler ise halen hapiste tutuluyor.

Yerel basında zaman zaman çıkan, Cammu Keşmir'deki kısıtlamaların bazı bölgelerde kaldırıldığına yahut hafifletildiğine dair haberlere rağmen, bölgede kısıtlamalar ve yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor.

- Hindistan'dan "Keşmir'de kısıtlama yok" iddiası

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, hafta sonu, "Keşmir Vadisi'nde herhangi bir kısıtlama yok." iddiasında bulunmuş ve "Tüm dünya Cammu Keşmir'e 370. madde altında verilen özel statüyü iptal etme kararını destekliyor." şeklinde konuşmuştu.

Şah, muhalefeti Cammu Keşmir ile ilgili "yanlış bilgi" yaymakla suçlayarak, "Kısıtlamalar nerede? Bu sadece sizin zihninizde. Kısıtlama yok. Kısıtlamalarla ilgili sadece yanlış bilgilendirme yayılıyor." demişti.

Halkın Cammu Keşmir'de özgürce dolaşabildiğini savunan Şah, "Hindistan'ın diğer bölgelerinden birçok gazeteci Keşmir'i düzenli olarak ziyaret ediyor." iddiasında bulunmuş ve öte yandan, "Telefon bağlantısı eksikliği insan hakları ihlali değil." ifadesini kullanmıştı.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Yeni Delhi yönetiminin bu kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, aralarında eyaletin eski başbakanlarından Faruk Abdullah, Ömer Abdullah ve Mehbuba Müfti’nin de bulunduğu bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Milliyetçilerin liderliğindeki Hindistan hükümetini eleştirenler, 370. maddenin iptaliyle Müslüman çoğunluğun bulunduğu bölgenin demografik yapısının bozulmasının amaçlandığını savunuyor.

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Cammu Keşmir Gazeteciler oturma eylemi

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