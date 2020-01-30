Cammu Keşmirli halk ve uzmanlar, Trump'ın sözde barış planını yorumladı

SRİNAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde halk ve uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını tek taraflı, haksız bir plan ve kendilerine yapılanan benzeri olarak değerlendirdi.

Keşmir Üniversitesinde öğretim görevlisi Faruk Rahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Trump tarafından sunulan anlaşma, yaralı bir adamı dövmeye ve sonra onu tedaviyi kabul etmesi için ikna etmeye benziyor." dedi.

Rahim, anlaşmanın, ezilen halkların dünya güçleri tarafından hem iç hem de dış politikada nasıl piyon olarak kullanıldığını bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Srinagar'da battaniye satarak geçimini sağlayan Altaf Ahmed, "Bu, Hintlerin bize yaptığına benziyordu. (Hindistan yönetimi) Bizden her şeyi aldı ve sonra bizi 'kendi iyiliğimiz' için ikna etmeye çalıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Emekli siyaset bilimci Nur Ahmed Baba, Trump'ın adımının tek olumlu yanının hiçbir siyasi çatışmanın çözümsüz bırakılamayacağının farkına varılması olduğunu belirterek, "Daha da önemlisi (Trump'ın sözde barış planı) bu tür anlaşmaları tek taraflı olarak ele alamayacağınızı söylüyor. Bu nedenle Trump'ın anlaşması bir anlaşma gibi görünmüyor. Burada Keşmir için dersler var. (Cammu Keşmir'in) Tek taraflı olarak siyasi karakterini değiştiremezsiniz. Bu olamaz." diye konuştu.