Çamur deyip geçmeyin! İşte şaşırtan etkileriyle çamurun cilt bakımında kullanımı...

Çamurun cilt bakımında kullanılması size şaşırtıcı gelebilir. Cilt bakımında kullanılan çamurun sokaklarda veya yol kenarlarında oluşan çamurlardan olmadığını belirtmekte fayda var. Termal su kaynaklarına yakın, mineral açısından zengin ve daha akışkan olan çamurlar cilt bakımında kullanılıyor. Son yıllarda giderek popülerleşen çamur tedavisinin detaylarını sizler için araştırdık. Önce kemiklerinizi ardından cildinizi iyileştirmek için haydi siz de çamur banyosuna!

ÇAMUR BANYOSU İLE TÜM CİLDİNİZİ ARINDIRIN

Çamurun içerisinde bulunan kükürt, magnezyum ve çinko gibi minerallerin deri üzerinde biriken yabancı partikülleri ve toksinleri çekme özelliği bulunuyor. Dolayısıyla çamur banyosu; cildinizdeki sedef, mantar, akne ve egzama gibi problemlerle savaşır. Peki, toksinleri çekme özelliği nasıl çalışır? Şöyle ki, termal çamurlar negatif elektron yüklü olduğundan pozitif elektron yüklü olan toksik maddeleri kendisine çekerek emer. Ayrıca sıcak termal çamurlar, vücutta kan akışını hızlandırarak cilde canlılık ve parlaklık kazandırır. Çamur banyosu yaparken göz, kulak, burun ve ağzınıza çamur girmemesi için dikkatli olmanız gerekir. Ayrıca uzun süre sıcak bir ortamda bulunacağınız için öncesinde bol su içmenizde fayda var. Eğer cildinizde herhangi bir kesik varsa ya da yüksek tansiyon probleminiz bulunuyorsa çamur banyosu yapmanız tavsiye edilmiyor.

ÇAMURLU YÜZ MASKELERİ İLE SİVİLCELERDEN KURTULUN

Çamuru cilt bakımında kullanmak için illa çamur banyosu yapmanıza gerek yok. Çamur banyosunu tercih etmeyenler, sadece yüzlerine sürerek cilt bakımında kullanabilirler. Özellikle sivilceye meyilli ciltlerde çamur maskesi kullanılabilir. Yaz aylarında ciltteki sebum artışı sebebiyle sivilce problemi yaşıyorsanız bunu önlemek için akşamları cildinize yeşil çamur maskesi ve detoks çamur maskesi gibi antibakteriyel özellikli çamur maskelerini uygulayabilirsiniz.



