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Çamurdan yaptığı tandırları yurtiçi ve yurtdışına gönderiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 11:15 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde yaşayan 3 çocuk 5 torun sahibi Hediye Ekinci (66), 28 yıldır bölgede çömlek yapılan çamurdan ürettiği tandırları yurtiçi pazarı yanında, yurtdışına da gönderiyor. Boyutuna göre 120 ile 300 TL arasında satılan tandırda ekmek yapılarak, yemek pişiriliyor.

Çamurdan yaptığı tandırları yurtiçi ve yurtdışına gönderiyor

Yasin DALKILIÇ- Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde yaşayan 3 çocuk 5 torun sahibi Hediye Ekinci (66), 28 yıldır bölgede çömlek yapılan çamurdan ürettiği tandırları yurtiçi pazarı yanında, yurtdışına da gönderiyor. Boyutuna göre 120 ile 300 TL arasında satılan tandırda ekmek yapılarak, yemek pişiriliyor.
Avanos'ta yaşayan Hediye Ekinci, 28 yıl önce aile bütçesinde katkı sağlamak için Edip Akbayram Sokağındaki iki katlı evinin kömürlüğünde ekmek pişirilen tandır yapmaya başladı. Ekinci, bölgede çömlek yapılan çamurdan ürettiği tandırları, evinde kuruttuktan sonra satışını gerçekleştiriyor. Haftada ortalama 30 tandır üreten Ekinci, bunları yurtiçi pazarı yanında, yurtdışına da gönderiyor.
'ŞEKİLLENDİRMEYİ ELİMLE YAPIYORUM'
Ekinci, aile bütçesine katkı sağlamak için tandır ürettiğini, 3 oğlunun da bu işi yaptığını söyledi. Tandır yapımında kullandığı killi çamurun, bölgeye özel bir çamur olduğunu söyleyen Ekinci, "Tandır ocağı yaparken çamurun içine tuz ve saman konur. Her gün bir saat olmak üzere 10 gün çamur çiğnenir. 10 gün sonunda çiğnenen çamur kıvam alır ve şekillendirmeye uygun olur. Daha sonra siparişe göre büyük veya küçük boyutlu tandırı yaparım. Günümüzde teknoloji çok yaygın bir hal alsa da ben şekillendirmeyi elimle yapıyorum. Yaptığım çamur tandırı evimin kömürlüğünde kurumaya bırakırım" dedi.
Yaptığı tandır ocakları bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere sattığını söyleyen Ekinci, "Tandırları büyüklüklerine göre 120 TL'den başlayarak satıyorum. Hepsi el emeğidir. Özellikle Avanos'a gelen Amerikalı, Bulgar ve Polonyalı turistler tandır çok ilgi gösterip satın alıyor. Ayrıca yurtiçi ve yurtdısına da gönderiyorum. Haftada ortalama 30'ya yakın tandır ocağı yapıyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Çamurdan yaptığı tandırları yurtiçi ve yurtdışına gönderiyorÇamurdan yaptığı tandırları yurtiçi ve yurtdışına gönderiyor

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