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  4. Can alan makinisti kan donduran yorumu işinden etti! "Bendeki leş sayısı 16, takım kurmak için..."

Can alan makinisti kan donduran yorumu işinden etti! "Bendeki leş sayısı 16, takım kurmak için..."

11.11.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da minibüse çarpan yük treni nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kazanın ardından sosyal medyada yorum yayınlayan makinistin, "Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" şeklinde paylaşım yaptığını öğrenen yetkililer, hakkında soruşturma başlatarak işine son verdi.

Can alan makinisti kan donduran yorumu işinden etti! "Bendeki leş sayısı 16, takım kurmak için..."

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi’nde yük treninin geçtiği esnada bir servis minibüsünün hemzemin geçide çıkmasının ardından yük treni minibüse çarpmış ve yaşanan kaza sonucu 6 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralanmıştı. Kazanın arından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş.’de görevli olduğu öğrenilen başka bir makinist M.K.A’nın sosyal medyada, kaza haberinin olduğu paylaşımının üzerine “Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için” şeklinde yorum yaptığı tespit edilmişti.

SORUŞTURMA SONUCU GÖREVİNE SON VERİLDİ

Makinist M.K.A gelen tepkiler üzerine 6 saat sonra yaptığı yorumları silse de TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada makinistin görevden el çektirildiği ve hakkında soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu. Tüm Türkiye’ de tepki çeken paylaşım sonrasında görevinden el çektirilen makinistin yapılan soruşturması sonucu 10 Kasım 2021 tarihi itibarıyla görevine son verildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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