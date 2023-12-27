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  4. Can Atalay dosyası Yargıtay'a gönderildi!

Can Atalay dosyası Yargıtay'a gönderildi!

27.12.2023 21:01 | Son Güncelleme:
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TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın dosyası Yargıtay'a gönderildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci kez hak ihlali kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında karar vermesi için dosyayı Yargıtay’a gönderilmesine karar verdi.

Can Atalay dosyası Yargıtay'a gönderildi!

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi bir kez daha, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında karar vermesi için dosyayı Yargıtay’a gönderdi.

(DHA)


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