Can Atalay dosyası Yargıtay'a gönderildi!

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi bir kez daha, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında karar vermesi için dosyayı Yargıtay’a gönderdi.

(DHA)







