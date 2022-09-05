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  4. Can Dündar’a soruşturma! "Boşuna beklemeyin: O ’süper savcı’ gelmeyecek" demişti

Can Dündar’a soruşturma! "Boşuna beklemeyin: O ’süper savcı’ gelmeyecek" demişti

05.09.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Dündar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla 2 ayrı suçtan re’sen soruşturma başlatıldı.

Can Dündar’a soruşturma! "Boşuna beklemeyin: O ’süper savcı’ gelmeyecek" demişti

Gezi Parkı ve MİT tırları davalarının firari sanığı Can Dündar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılık, sosyal medya hesaplarından "Boşuna beklemeyin: O ’süper savcı’ gelmeyecek" şeklinde yapmış olduğu paylaşımlar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla Can Dündar hakkında re’sen soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde firari Can Dündar’ın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Can Dündar soruşturma
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