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Can pazarının yaşandığı feci kazada ilginç anlar! Yaralı anne babasının başında beklerken bakın ne yaptı

01.08.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile tur minibüsünün çarpışması sonucu 9 İngiliz turist ve otomobil sürücüsü yaralandı. Otomobilin kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülürken, yaralanan otomobil sürücüsünün ise 2,69 promil alkollü olduğu belirlendi. Can pazarı yaşanan kaza sonrası tur minibüsünden çıkarılan yaralı turistlere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İngiliz çocuğun yaralı annesi ve babasının başında beklerken yaptığı ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Feci kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Havalimanından aldığı İngiliz turistleri otellerine götürmekte olan Ramazan Yıldız’ın kullandığı tur minibüsü ile Kadir Sönmez’in kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil tur minibüsünün önünde yaklaşık 50 metre sürüklenirken tur minibüsü takla atarak refüje çıktı.

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Tur minibüsünde bulunan 11 yolcudan 9 tanesi çeşitli yerlerinden yaralanırken, hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından otomobilin kapısı sökülerek sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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İNGİLİZ TURİSTLER ÇİMLERE SAÇILDI

Tur minibüsünün takla atarak devrilmesinin ardından tur minibüsünde bulunan ve yaralanan turistler araçtan çıkarıldıktan sonra refüjdeki çimlerin üzerine yatarak sağlık ekiplerinin gelmelerini bekledi. Olay yerine çok sayıda jandarma, trafik ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerde yatan yaralılara ilk müdahale çimler üzerinde yapıldıktan sonra yaralılar, ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

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TABLETİNDEN ŞİRİNLER İZLEDİ

Kazada anne ve babası yaralanan ve çimler üzerinde yatan küçük bir İngiliz çocuk, anne-babasının başında otururken, elindeki tabletinde Şirinler izlemeye devam etti. Küçük çocuğun, anne ve babasının ambulansa alınması sırasında onlarla birlikte giderken de tabletinin elinde olduğu görüldü.

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2,69 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza anı saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansırken, Kızılağaç Mahallesi istikametinden Karacalar istikametine gitmekte olan otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürüldü. Hastanede yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün 2,69 promil alkollü olduğu belirlendi.

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Kazada, otomobil sürücüsü Kadir Sönmez’in yanı sıra tur minibüsünde yolcu olarak bulunan İngiliz turistler Joanne Sharples (54), David Pratt (56), Liam David (19), Bethany Louise Mcguire (18), Oliver Ryan Broadbent (14), Thomas Alan Stone (39), Jenna Hayley Stone (32), Benjamin Blake Galloway (10) ve Natalie Mccall (36) yaralandı.

İHA

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trafik kazası Manavgat Şirinler

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