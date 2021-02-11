Çanakkale açıklarındaki Ro-Ro gemisinde yangın

İtalya'nın Trieste Limanı'ndan İstanbul'un Tuzla Limanı'na doğru ilerleyen Türk bayraklı 193 metrelik "Gallipoli Seaways" isimli geminin ana güvertesinde öğle saatlerinde duman fark edildi.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri ile iletişime geçen kaptan, gemide yangın çıktığını aktardı.
26 bin 525 grostonluk geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla 3 adet römorkör gönderildi.
Ayvacık ilçesi Babakale köyüne 35 mil uzaklıkta bulunan gemideki yangına iki yönden müdahale ediliyor.
Gemide, 22 personel ve 4 yolcu ile 246 aracın bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: TRT Haber