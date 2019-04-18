Çanakkale binlerce Anzak torununu ağırlayacak

Bunun dışındaki ikinci önemli törenin, yerli pazarın dışında yabancı pazara da hitap eden 24-25 Nisan'daki Anzak Günü etkinlikleri olduğunu belirten Çelik, "Anma törenleri olması münasebetiyle Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere'den ülkemize ciddi bir sayıyla katılımcı gelecek. Çanakkale ve bölge turizmcileri olarak bu konudaki bütün altyapı çalışmalarımızı günler öncesinden tamamladık. Kendilerini otellerimizde, turizm tesislerimizde, turizm araçlarımızda ağırlamayı bekliyoruz. Bölge turizmcileri olarak, Çanakkale'de binlerce Anzak torununu ağırlamaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta iki camide ibadet eden Müslümanları hedef alan terör saldırısının, Gelibolu Yarımadası'ndaki törenlere gelecek katılımcı sayısında azalmaya yol açmayacağını dile getirdi.

Bu konuda rezervasyon iptalleri ya da değişikliklerin olmadığını anlatan Çelik, "Bizler her yıl olduğu gibi konuklarımızı bu yıl da en iyi şekilde ağırlayacağız. Bölgemizde de her geçen yıl artırdığımız hizmet kalitesini yine onların hizmetine sunacağız." dedi.

- "10 gün önce gelip başka illeri de ziyaret ediyorlar"

Ahmet Çelik, Anzak Günü'ne gelen konukları ağırlarken temel düşüncelerinin, 1934 yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yabancı asker annelerine yönelik söylediği, "Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır." sözleri olduğunu belirtti.

Çelik, kendilerinin de Anzak torunlarını ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını vurguladı.