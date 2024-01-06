Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tanker kurtarıldı!

Gökçeada açıklarında; İspanya’dan Rusya’ya gitmekte olan 185 metre uzunluğundaki Panama bayraklı 'ELIJAH' isimli tanker, akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı girişinde makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14’ römorkörü sevk edildi. Diğer gemi kaptanları ise arıza hakkında bilgilendirildi. Römorkör eşliğinde Bozcaada Demir Sahası’na götürülen gemi, alanda demir attı.

(DHA)







