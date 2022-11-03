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Çanakkale Boğazı’nda 350 metrekare hayalet ağ çıkartıldı

03.11.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından "Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" çerçevesinde Çanakkale Boğazı’nda Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıçların da yardımı ile 350 metrekare hayalet ağ çıkartıldı.

Çanakkale Boğazı’nda 350 metrekare hayalet ağ çıkartıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında "Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" başlatıldı. Proje bu yılda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerininde desteğiye Çanakkale boğazında devam ediyor. Projeyle birlikte su ürünlerinin yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığın engellenmesi, biyolojik ve ekonomik kayıpların azaltılması dolayısıyla da balıkçılık faaliyetlerinin canlandırılması hedeflenmekte.

Su ürünleri avcılığı sırasında zemin yapısı, hava koşulları, ağ çakışması veya kullanım hataları gibi nedenlerden dolayı denizlere terk edilmiş ağların ve av araçlarının temizlenmesi amacıyla başlatılan projede tespit çalışmalarının ardından terkedilmiş ağlar denizlerden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıçlarında yardımıyla çıkartıldı.
Çanakkale’de 2016 yılında, Bozcaada ve Gökçeada çevresinde uygulamaya konulan proje sonucunda, 13 lokasyon belirlenmiş bu lokasyonlarda 408 bin 200 metrekare denizalanı taranmış ve 2 bin 670 metrekare ağ denizlerden çıkartıldı.

2017 yılında, Çanakkale Boğazında, İngiliz donanmasına bağlı olan ve 1915 yılında Alman deniz altısı tarafından torpillenerek Çanakkale açıklarında batırılmış olan Majestik batığı, Gelibolu önellerinde bulunan Barbaros Hayrettin Zırhlısı ve Kilitbahir önlerinde bulunan Kaptan Franko batığı başta olmak üzere belirlenmiş olan 12 lokasyon da çalışmalar gerçekleştirildi. Bu lokasyonlar içerisinde 46 bin 500 metrekare alan taranmış ve 11 bin metrekare hayalet Ağ denizden çıkartıldı.

2018 yılında, Çanakkale Boğazında ve Boğazın Marmara denizine açılan deniz sahalarında Kemer, Şevketiye ve Çanakkale merkezinde belirlenmiş olan 12 lokasyon da çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu lokasyonlar içerisinde 20 bin metrekare alan taranmış ve 3 bin 750 metrekare hayalet ağ denizden çıkartıldı.
2020 yılında, 2 bin adet ahtapot tuzağı ve 3 adet algarna denizden çıkartıldı.

2021 yılında ise Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bulunan Dalış Arama Kurtarma Timi tarafından 1 adet lokasyonda 1 bin metrekare alan taranmış ve yaklaşık 500 metrekare hayalet denizden çıkartıldı.
2022 yılında da devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bulunan "Dalış Arama Kurtarma Timi" ile birlikte denizde 350 metrekare terk edilmiş hayalet ağ çıkartıldı.

Projeyle ilgili konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, “Denizlerimizde balıkçılarımızın avcılık yaptığı esnada bazen kaza ile denizlerimize ağlar düşebiliyor veya başka sebeplerden dolayı kasıtlı olarak bırakılabiliyor. Bu bırakılan ağlar zamanla denizin dibindeki biyolojiye ciddi anlamda bozuyor, ekonomik kayıplara sebep oluyor. Aynı zamanda o bölgede ciddi anlamda bir çevre kirliliğine neden oluyor. Bakanlığımızda bu çerçeveden bakarak denizlerdeki hayalet ağların temizlenmesine yönelik bir proje geliştirdi. İl müdürlüğü olarak biz de bu projeyi 2016, 2017, 2018 ve 2021 yılları içerisinde uyguladık. Uyguladığımız bu projede özellikle Çanakkale Boğazı, adalarımızın çevresi, ve Çanakkale’nin Marmara Denizi’ne açılan sahalarında toplamda 41 lokasyonda dalışlar yapıldı. Bu dalışlar neticesinde 500 bin metrekarelik bir alanın taraması yapıldı. Bu taranan alanlar içerisinde de yaklaşık olarak 20 bin metrekarelik bir hayalet ağı denizin dışına çıkardık. Aynı zaman 2 bin tanede ahtapot tuzağı dediğimiz av malzemesini denizin dışına çıkararak, bu projeyi devam ettirdik.

Şuanda da 2022 yılında da projemiz devam ediyor. Balıkçılarımızdan bir ricamız olacak. Herhangi bir şekilde ağları denize düşebilir veya kaza ile kopabilir, avcılık esnasında kendi ağlarına takılan ‘hayalet ağları’ görebilirler. Bu noktada il, ilçe müdürlüklerimize haber verirlerse biz orada da çalışma yaparak buradaki hayalet ağları temizleriz” diye konuştu.

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