HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çanakkale'de 77 kaçak göçmen yakalandı!

Çanakkale'de 77 kaçak göçmen yakalandı!

24.12.2023 23:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki ayrı operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 77 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 77 kaçak göçmen yakalandı!

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık ilçesi Assos mevkisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye giden jandarma ekipleri tarafından 31 kaçak göçmen yakalandı. Bir başka operasyonda ise Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen 'TCSG-905' ve 'KB-20' Sahil Güvenlik Botu tarafından, 46 kaçak göçmen yakalandı.

canakkalede-77-kacak-gocmen-yakalandi_2727_dhaphoto2

Karaya çıkarılan toplamda 77 kaçak göçmen, işlemleri sonrası Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

(DHA)


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayına Starbucks bardağıyla çıkan spiker Meltem Günay ile yönetmenin işine son verildi! TGRT Haber'den açıklamaCanlı yayına Starbucks bardağıyla çıkan spiker Meltem Günay ile yönetmenin işine son verildi! TGRT Haber'den açıklama
Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili, 'çocuk sporculara istismar' suçlamasıyla tutuklandıAğrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili, 'çocuk sporculara istismar' suçlamasıyla tutuklandı
Yollar kara teslim oldu! Çok sayıda kaza meydana geldiYollar kara teslim oldu! Çok sayıda kaza meydana geldi
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Ayvacık göçmen
En Çok Okunan Haberler
Talihsizlik sonucu programa veda ediyor

Talihsizlik sonucu programa veda ediyor

Saldırı öncesi komutanına gönderdiği video mesaj herkesi ağlattı

Saldırı öncesi komutanına gönderdiği video mesaj herkesi ağlattı

Yıllar önce yaşadıklarını anlattı: "İki timden kimse canlı çıkamazdı"

Yıllar önce yaşadıklarını anlattı: "İki timden kimse canlı çıkamazdı"

Terör örgütüne bir darbe daha! Bakan Güler talimatlarını verdi

Terör örgütüne bir darbe daha! Bakan Güler talimatlarını verdi

Hainlerle 5 metreden 2 saatlik sıcak çatışma!

Hainlerle 5 metreden 2 saatlik sıcak çatışma!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.