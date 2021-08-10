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Çanakkale'de düşen insansız helikopter ormanda yangın çıkarttı

10.08.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakale'deki Civler köyü ile Ovacık köyü arasında bulunan ormanlık araziye insansız helikopter düştü. Ormanlık alana düşen insansız helikopter, küçük çaplı yangın çıkmasına neden oldu. Helikopterin düşme nedeni bilinmezken, bölgeye gönderilen çok sayıda arazöz, çıkan yangını söndürdü.

Çanakkale'de düşen insansız helikopter ormanda yangın çıkarttı

Olay, saat 18.15 sıralarında Çanakkale merkeze bağlı Civler köyü ile Ovacık köyü arasındaki orman arazinde meydana geldi. Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlu bulunan ve bölgedeki orman arazilerinde keşif yapan insansız helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Helikopterin düştüğü orman arazisinde küçük çaplı yangın çıktı. Kısa sürede bölgeye gönderilen çok sayıda arazöz, yangını söndürdü.

ENKAZ RÖMORKÖRE YÜKLENDİ

Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler, orman arazisinde insansız helikopterin düştüğü alanda inceleme çalışması yaptıktan sonra helikopterin enkazı bir traktörün römorkörüne yüklenerek Dardanos’da bulunan Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Ekip Binası’na getirildi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, insansız helikopterin neden düştüğü ile ilgili çalışma sürüyor.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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